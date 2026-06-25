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Cecilia Ce reveló el calvario que vivió tras separarse de Nacho Levy: "Abuso emocional"

Tras su separación de Nacho Levy, Cecilia Ce contó que atravesó un vínculo de abuso emocional, agradeció el apoyo recibido y explicó por qué decidió hacerlo público.

25 jun 2026, 19:33
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cecilia ce y nacho levy
cecilia ce y nacho levy

La voz de Cecilia Ce irrumpió con fuerza en las redes sociales. La sexóloga decidió abrir un capítulo íntimo de su historia personal y, a través de una serie de publicaciones en Instagram, relató cómo atravesó un vínculo marcado por el abuso emocional. Su testimonio, cargado de honestidad y valentía, puso en palabras la violencia psicológica que sufrió y la manera en que logró salir de ese entramado.

El posteo apareció poco después de su separación de Nacho Levy, periodista de La Garganta Poderosa, y generó un fuerte impacto entre sus seguidores. En medio de ese contexto, Cecilia eligió agradecer el sostén que recibió. “Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando, gracias por estar conmigo. Estoy sostenida en el entramado enorme que somos”, escribió.

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Las críticas y preguntas no tardaron en llegar, especialmente aquellas que cuestionaban cómo una psicóloga podía atravesar una situación de maltrato. Frente a esas voces, la licenciada respondió con una reflexión que buscó desarmar prejuicios. Hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades, pero sé que es desde lo que construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no pudieron”, expresó.

La decisión de hablar públicamente, explicó, no fue casual. Cecilia quiso visibilizar un tipo de violencia que muchas veces queda silenciada y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas a quienes puedan estar atravesando algo similar. “Atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante, conectando con la vida, con ustedes y con mi trabajo. Mi prioridad fue, y sigue siendo, cuidar mi bienestar y compartir herramientas que puedan ayudar a otras personas a reconocer este tipo de dinámicas y otras cuestiones en sus propios vínculos”, afirmó.

Qué dijo Gloria Carrá tras la denuncia de Cecilia Ce contra Nacho Levy

La repercusión que tuvo el mensaje de la sexóloga Cecilia Ce, donde habló de experiencias de violencia de género sin nombrar directamente a su expareja Nacho Levy, abrió la puerta a nuevas voces. En ese contexto, Gloria Carrá decidió dar su testimonio. La actriz, que también estuvo vinculada sentimentalmente al periodista y referente social, eligió por primera vez pronunciarse públicamente desde sus redes.

En sus historias de Instagram, Carrá compartió un texto luego de recibir insistentes consultas de seguidores y periodistas. “Ante los mensajes que estoy recibiendo quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas“, escribió al inicio de su publicación.

La actriz aclaró además que su acompañamiento no fue solo en redes, sino que lo hizo de manera personal. “Frente a los hechos de público conocimiento les cuento que, desde el primer momento me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento“, señaló.

Aunque su palabra generó expectativa, Carrá dejó en claro que no pretende avanzar con declaraciones más profundas. Explicó que esa decisión responde a una necesidad de preservar su intimidad. “Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme“, expresó.

En el cierre, la actriz reflexionó sobre las distintas maneras de atravesar situaciones delicadas y subrayó la importancia de respetar las elecciones de cada persona. “También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto“, concluyó.

     

 

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