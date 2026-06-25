Cecilia Ce reveló el calvario que vivió tras separarse de Nacho Levy: "Abuso emocional"

Qué dijo Gloria Carrá tras la denuncia de Cecilia Ce contra Nacho Levy

La repercusión que tuvo el mensaje de la sexóloga Cecilia Ce, donde habló de experiencias de violencia de género sin nombrar directamente a su expareja Nacho Levy, abrió la puerta a nuevas voces. En ese contexto, Gloria Carrá decidió dar su testimonio. La actriz, que también estuvo vinculada sentimentalmente al periodista y referente social, eligió por primera vez pronunciarse públicamente desde sus redes.

En sus historias de Instagram, Carrá compartió un texto luego de recibir insistentes consultas de seguidores y periodistas. “Ante los mensajes que estoy recibiendo quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas“, escribió al inicio de su publicación.

La actriz aclaró además que su acompañamiento no fue solo en redes, sino que lo hizo de manera personal. “Frente a los hechos de público conocimiento les cuento que, desde el primer momento me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento“, señaló.

Aunque su palabra generó expectativa, Carrá dejó en claro que no pretende avanzar con declaraciones más profundas. Explicó que esa decisión responde a una necesidad de preservar su intimidad. “Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme“, expresó.

En el cierre, la actriz reflexionó sobre las distintas maneras de atravesar situaciones delicadas y subrayó la importancia de respetar las elecciones de cada persona. “También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto“, concluyó.