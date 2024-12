Cecilia Dopazo detalló el minucioso plan para ingresar a la casa de un famoso cantante

"¿Es verdad que eras medio 'Bebé Reno' de Alejandro Lerner?", le preguntó el conductor Sebastián Wainraich a la invitada. Y ahí la actriz se mostró sorprendida y detalló su admiración con el cantante.

"Averigüé su dirección", respondió con humor Cecilia Dopazo. Y contó cómo hizo para ir a ese domicilio: "Vaya a saber uno si era la verdadera dirección pero fui hasta el edificio. Esperé a que una persona saliera".

"Le pedí a una amiga que me acompañara. Salía una persona de ese edificio, yo pude entrar. Subí el ascensor, fui a la letra que me dijeron que era. Me bajé en el piso, me acerqué a la puerta, me agaché y espié por la mirilla", sumó.

"¿Hasta qué parte es verdad y hasta qué parte es mentira?", dejó picando Dopazo sobre su historia. Y al confirmar que efectivamente intentó mirar por la puerta, confirmó: "Nunca lo pude comprobar porque no estaba cantando (si Lerner vivía ah). Yo esperé un poco a que saliera y después me fui".

"¿Y cómo saliste del edificio?", indagó el conductor, a lo que la actriz detalló: "Y... esperé a que saliera algún vecino y me fui, me di por vencida", cerró entre risas sin poder lograr el objetivo.

Alejandro Lerner

Alejandro Lerner sigue apostando con su emprendimiento familiar pese a la crisis: "Desde que yo nací es un mal momento"

El músico y cantante Alejandro Lerner relanzó Mikita, su marca de indumentaria unisex inspirada en el rock & roll que fusiona reminiscencias de las ciudades de Buenos Aires y Los Ángeles.

La idea de Mikita surgió en colaboración entre Alejandro Lerner y su mujer Marcela. Este emprendimiento familiar en el que también participa su hija Luna, comercializa chaquetas, parkas y camisetas intervenidas artesanalmente.

Su impronta se inspira en la vida de los músicos, con viajes, giras y rock & roll. Cabe destacar que sus productos son unisex, una tendencia que pisa cada vez más fuerte en la industria de la moda, y están disponibles para su compra online en su web y en las redes sociales.

"Mis padres dirían que somos una familia aglutinada, somos de estar unidos y de encontrar espacios para jugar y compartir. La vida se pone más divertida cuando uno comparte juegos, no sin problemas, no sin obstáculos y con aprendizaje", destaca Lerner en diálogo con PrimiciasYa sobre cómo nació esta idea en familia.

Alejandro Lerner

Pese a la crisis que atraviesa el país, resalta con entusiasmo: "Algo que siempre hablamos con mi familia es decír 'sí'. Y cuando te dicen no por la situación del país o que no es el momento, desde que yo nací es un mal momento. La gran diferencia es decir sí y animarse. Lo que no puedo es perder la esperanza, tengo hijos chicos, y después la historia y el pueblo dirá si la dirección es la dirección que la gente necesita, sobre todo la gente que tiene más urgencias".

Sobre el nombre de la marca, Marcela contó: "Mikita es unisex, y significa energía femenina y masculina y viceversa, porque no tiene ni prejuicios ni limites. Ambos creemos en esa filosofía. Empezamos a jugar con los diseños para nosotros y quedó algo increíble. íbamos por la calle y nos paraban, entonces dijimos empecemos hacer esto un sueño creativo y aquí estamos".

Sin embargo, a pesar que apuestan fuerte a Mikita, Alejandro Lerner sigue apostando a la música, y hace unos días presentó su nuevo tema Mi Argentina, una conmovedora canción en la que el compositor reflexiona sobre la actualidad de nuestro país, se para de frente al futuro y expresa sus sentimientos hacia la patria y el pueblo.

“Lo que da más tristeza es que me hagan creer que no hay otra verdad”, asegura Lerner y hace referencia a la crisis de Argentina sin pararse detrás de una bandera partidaria.