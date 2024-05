El duro descargo de Cecilia Milone tras la confirmación del romance de Nito Artaza con Belén Di Giorgio

"Y conseguías que ardieran mis lágrimas sobre heridas abiertas… Y con tu mueca quieta, te burlabas de mí”, agregó la artista.

“Pero mi propio amor gritó en silencio. Porque sólo en silencio nos despierta el amor. Salí del espejismo de una vida perfecta y me fui. Pero antes de partir, cerré la puerta”, concluyó Milone, quien dejó en claro que no hay vuelta atrás con Artaza.

cecilia milone_ig.jpg

Nito Artaza blanqueó su nuevo romance y tiró un llamativo palito a Cecilia Milone: "Un amor más fresco"

Nito Artaza siguió adelante con su vida tras su polémica separación de Cecilia Milone y en las últimas horas no se solo se sinceró acerca de su presente sentimental sino que se mostró muy acaramelado con la bailarina Belén Di Giorno.

Ambos fueron vistos acudiendo juntos a un estreno y en una nota para Intrusos (América) el director teatral expresó: "Ya he pasado cinco duelos. Cuando uno se separa se encuentra con uno mismo, y me di cuenta que me gusta disfrutar mucho de la familia, de mis hijos, y de mí".

"Les aconsejo a las parejas hacer en el comienzo un poco de terapia, no en el final que se está en la retirada, sino uno se encuentra con qué loco, o loca está. Uno idealiza mucho a la pareja. Hay personas que se unen y tienen un hueco espiritual no cubierto, y ninguno de los dos lo va a cubrir", continuó.

Luego hizo la declaración que más resonó de la charla y confesó: "Me gustaría vivir un amor más fresco, en paz sin locuras. Pero a veces el amor también es un poco locura, se junta un roto con un descosido".

"Todo lo que hice lo hice de buena fe y entregué mi corazón, me gusta dar amor a mi manera. Me pude haber equivocado pero no en la última pareja, ella lo sabe que me porté bien, fui absolutamente fiel", finalizó en referencia a su relación con la actriz.