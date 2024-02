Cecilia Oviedo y su picante opinión de la separación de Cecilia Milone y Nito Artaza: "El que nace pirata..."

"Soy una persona que trabaja mucho a sí misma y se apoya mucho en la terapia y astrología. Yo sostengo algo: si vos estás saliendo con un hombre casado, y no una vez, sino años, ¿Qué te hace pensar que con vos cuando esté en pareja va a ser diferente? Las personas no cambian. Yo siempre digo: el que nace pirata, muere pirata", lanzó la ex del humorista.

Y aclaró: "Estuve 18 años con Nito. Nos casamos, proyectamos una familia, y a los 11 empezamos a estar en crisis. Lo conocí a los 21 años y a los 30 empezamos en la crisis".

Embed

"Tenía intuiciones pero él me las negaba. Cuando nos reconciliamos a los 6 meses, ahí Cecilia sale a contar esta relación clandestina que tuvieron varios años", recordó Cecilia Oviedo.

Luego amplió sobre ese duro momento: "Sufrí un montón, es muy doloroso. Y si la infidelidad te la enteras por televisión... Fue desgarrador, sufrir en carne viva. Fue muy difícil. Me llevó más de un año salir adelante. Se largó a llorar y me dijo: no te merecías esto. Yo no hablaba de esto porque me causaba dolor".

"Hace mucho que tenemos un buen vínculo. Mi hijo la detestaba (a Milone) y después un día fue a la casa y tuvieron un buen vínculo con ella y Nito", se sinceró.

Y cerró picante: "(La separación de Milone y Artaza) lo veo de afuera, cada persona resuelve sus dolores como puede. Si vos te casas con un hombre que eras clandestina varios años, ¿por qué te pensás que después va a ser diferente?".

cecilia oviedo.jpg

El desgarrador descargo de Cecilia Milone tras su polémica separación de Nito Artaza

Luego de incontables idas y vueltas entre Cecilia Milone y Nito Artaza, quienes luego de años de relación apostaron al casamiento allá por 2017, desde fines de diciembre se sabe que la pareja está efectivamente separada a pesar de los intentos del cómico por recomponer el vínculo.

Lo cierto es que con este telón de fondo, y teniendo presente la reciente viralización de imágenes de Artaza junto a la actriz y bailarina Belén Di Giorgio en la playa, la actriz compartió un desgarrador descargo desde su cuenta de Instagram, tras conocerse la decisión de Cecilia de iniciar unilateralmente el divorcio con la Dra. Mariana Gallego como su representante legal, según informaron en Intrusos (América TV) esta semana.

Así las cosas, Cecilia Milone no dejó pasar por alto estos rumores de romance de Artaza con quien hasta hace poco era su amiga además de bailarina de algunos de sus espectáculos musicales, por lo que decidió exponer sus sentimientos en primera persona desde sus redes sociales, donde concretamente habla del amor y el desamor.

"El amor no duele. Es casi perverso que esté tan instalado eso. Ese dolor que te destroza el corazón es el desamor, es la traición a tu amor o es la ausencia de un amor. Pero de ninguna manera es el amor que habita en tu corazón", comenzó recitando la actriz frente a la cámara.

Al tiempo que agregó:"¿A vos se ocurriría decir que alguien se murió de oxígeno? No, nunca dirías eso. Vos sabés perfectamente que te podés morir por falta de oxígeno".

Y concluyó remarcando a corazón abierto que "con el amor, ocurre lo mismo. Eso que vos sentís, todo ese amor que sentís, o ese amor que te tienen, es lo único que te salva. No caigas en la trampa. Repetí conmigo fuerte y claro 'el amor no duele'... Te lo juro".