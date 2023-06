Céline Dion y su dramático estado de salud tras contar la grave enfermedad que padece

En ese momento, la intérprete anunció además la cancelación de su agenda artística programada para 2023, postergándola -en principio- para 2024

En las últimas horas, allegados a Céline Dion le contaron a la revista People que la salud de la artista está pasando un momento muy complejo y “desgarrador” debido a cómo el síndrome está limitando su cotidianidad.

celine dion.jpg

“Le destrozó el corazón haber cancelado el tour, pero su movilidad está muy comprometida y está lidiando con otros problemas que impiden que pueda realizar actividades en su vida diaria”, le confió una de las fuentes a la citada publicación.

Se indicó que Céline “está haciendo todo lo posible con los doctores porque quiere subirse a un escenario” y que su lucha es "incesante".

“No se ha rendido para nada, está esperando resolver los problemas que le aquejan para poder cantar nuevamente, quiere tener a esta enfermedad bajo control”, se comunicó.

Se destacó el apoyo constante de sus tres hijos, René-Charles, de 22, y los gemelos, Nelson y Eddy, de 12. “Su foco principal son ellos”, expresaron allegados a la artista.

“Céline ama mucho a sus hijos y ellos son increíbles con ella, la están apoyando mucho y le están dando todo el amor posible”, se remarcó.

celine dion 1.jpg

El video con el conmovedor relato de Céline Dion donde comunicó la grave enfermedad que padece

“Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los extraño mucho y estoy deseando subir al escenario y hablar con ustedes en persona. Como saben, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí”, fueron la primeras palabras con las que Céline Dion habló de su enfermedad.

E inmediatamente reveló al borde del llanto: “He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas".

Asimismo agregó que "aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, así como también confió tener un gran equipo de médicos trabajando a su lado para ayudarla a mejorar.