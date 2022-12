Céline Dion reveló entre lágrimas que le diagnosticaron una grave enfermedad incurable: "Me duele decir..."

Celine Dion triple.jpg

“Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los extraño mucho y estoy deseando subir al escenario y hablar con ustedes en persona. Como saben, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí”, fueron la primeras palabras con las que la artista de 54 años habló de su enfermedad.

E inmediatamente reveló al borde del llanto: “He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas".

Asimismo agregó que "Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, así como también confió tener un gran equipo de médicos trabajando a su lado para ayudarla a mejorar.

Embed

Qué es el Síndrome de la Persona Rígida, la enfermedad que padece Céline Dion

El Síndrome de la Persona Rígida que afecta a la cantante internacional Céline Dion, es una enfermedad neurológica que afecta al sistema nervioso central, con el agravante que tiene manifestaciones neuromusculares.

Sucede que el SPR provoca la progresiva e involuntaria rigidez de los músculos de quienes lo padecen, de manera que quienes padecen la enfermedad terminan como verdaderas “estatuas humanas”, ya que estas progresivas posturas rígidas terminan por impedirles caminar o hablar.

Céline Dion Titanic.jpg Céline Dion interpretó la icónica My heart will go on en el multipremiado film Titanic, estrenado en 1997.

Es así que inevitablemente la icónica intérprete de la canción My heart will go on del multipremiado film Titanic, allá por 1997, tiene claro que éste podría ser el final de su carrera artística.