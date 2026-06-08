Lali: locura monumental y más de 160 mil fanáticos en una fiesta pop histórica

Las inmediaciones del Monumental se vistieron de color, brillo, banderas, tatuajes, remeras y trapos con miles de muestras de amor por LALI y por lo que representa para varias generaciones. La bandera de lo colectivo, de un ritual que comienza mucho antes de que se enciendan las luces del escenario y que expresa una conexión única entre la artista y su público.

En más de tres horas de show, con un repertorio que recorrió todas las etapas de su carrera, River “atendió al demonio” y se entregó por completo a una experiencia donde el pop, el rock, la emoción y la celebración convivieron en perfecta armonía.

“LOKURA”, “Obsesión”, “SEXY”, “2 Son 3”, “Disciplina” y “N5” encendieron al público entre coreografías impactantes y cambios de vestuario, mientras que el espíritu rockero de “Pendeja” hizo vibrar cada rincón del estadio.

Embed - Primicias Ya on Instagram: "¡GRAN SHOW! Lali cantó junto a Kylie Minogue y varios invitados especiales Lali Espósito cumplió su sueño de presentarse en River Plate. En uno de los momentos más impostantes de su carrera, la figura del pop compartió escenario con la cantante australiana Kylie Minogue. También estuvieron Miranda!, Duki y Dillom. #lali #show #river #exclusivo #video" View this post on Instagram

Uno de los momentos más celebrados llegó con la aparición de DILLOM para interpretar junto a LALI “33”, una de las colaboraciones más emblemáticas de esta etapa artística. La reacción del público fue inmediata y el encuentro se convirtió en uno de los puntos más explosivos de ambas noches.

La fiesta continuó con la presencia de MIRANDA!, que se sumó para interpretar “Mejor Que Vos”, uno de los grandes éxitos del álbum. El encuentro sobre el escenario reunió a tres referentes fundamentales del pop argentino contemporáneo y desató una verdadera celebración colectiva en el Monumental.

La emoción volvió a multiplicarse con la aparición de DUKI para interpretar “Plástico”, marcando la primera vez que ambos artistas compartieron escenario frente al público. El momento, largamente esperado por sus seguidores, se convirtió instantáneamente en uno de los grandes hitos de los conciertos y en una de las postales más recordadas del fin de semana.

Lali

DILLOM, MIRANDA! y DUKI completaron una celebración extraordinaria que reunió sobre un mismo escenario a todos los artistas invitados de “No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”, algunas de las figuras más influyentes de la música argentina actual.

Otro de los puntos más impactantes llegó con la participación especial de Kylie Minogue, quien se sumó al escenario para interpretar junto a LALI dos himnos globales del pop: “Can't Get You Out Of My Head” y “Padam Padam”. El encuentro entre ambas artistas generó una reacción inmediata en el estadio y se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de estos conciertos.

También hubo espacio para la nostalgia y la intimidad con canciones que acompañaron distintas generaciones de fans, como “Boomerang”, “Incondicional”, “Ego” y la emotiva “No Hay Héroes”, demostrando la profundidad de un repertorio que sigue creciendo junto a su público.

Con estas dos noches en River Plate, LALI alcanzó un nuevo hito en una carrera construida a fuerza de evolución artística, riesgo creativo y una conexión inquebrantable con su audiencia. Más que un récord de convocatoria, estos conciertos representaron la consolidación definitiva de un recorrido que hoy la posiciona como una de las artistas más importantes y convocantes de la música en español.

El anuncio de River llegó tras un 2025 excepcional, año en el que regresó al Estadio Vélez Sarsfield y se convirtió en la primera artista argentina en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en ese estadio, convocando a más de 200.000 personas. Allí presentó “No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”, el disco argentino más vendido de 2025, que ya supera los 140 millones de reproducciones y alcanzó el Top 5 Global de Spotify.

Luego de una gira que recorrió Argentina, Uruguay y España, LALI encontró en River Plate el escenario ideal para coronar una de las etapas más importantes de su carrera. Un punto de llegada que, al mismo tiempo, marca el comienzo de una nueva dimensión para una figura que continúa expandiendo los límites del pop argentino y llevando su música a una escala cada vez mayor.