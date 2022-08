El insólito pedido de disculpas de Sabrina Carballo a Jésica Cirio tras sus polémicas declaraciones

image.png

"Este representante de jugadores tiene un amigo que, a su hijo, cuando cumplió 18 años, le regaló una noche con esta chica. Habrían pagado 20 mil dólares", detalló la actriz.

"Yo lo que decía es: 'esta chica no es una chica linda'. La conozco desde chica. Siempre fue la chanchita de los Muppets. Hay minas que son hermosas, ¿por qué pagar por este bagarto? Le pagaron 20 mil dólares porque era conocida", sentenció.

El descargo de Sabrina Carballo tras apuntar contra Jésica Cirio

Tras sus polémicas declaraciones sobre Jésica Cirio, Sabrina Carballo rompió el silencio y esbozó un pedido de disculpas para la conductora de La Peña de Morfi (Telefe).

“Le falté el respeto en su momento, mis formas no fueron las correctas al hablar de una persona que no nombré... yo ni siquiera estaba hablando de esa persona. Siento que seguir hablando de esto es seguir faltándoselo y no es la idea”, expresó la actriz, en una nota con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina.

Carballo remarcó que no estaba haciendo referencia Cirio en su vivo en Instagram. "Dije cosas que no debería haber dicho y eso está claro, me da vergüenza ajena, más allá de que yo no estaba hablando de esa persona. Obviamente estoy totalmente arrepentida”, añadió.

Por último, la actriz remarcó que no su estilo hablar así sobre otra persona. “Yo no soy de hablar así de la gente, no estuvo bien que hablara así de una mujer, me hubiese encantado hablar con ella y poder aclarar las cosas. Estaba con amigas y estábamos medio copeteadas”, sentenció.