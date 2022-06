Chanchi Estévez se calentó por un juego y se cruzó con el Chino Leunis en El hotel de los famosos

Ahí el ex futbolista tomó la palabra y expresó su molestia: “El reclamo era que el juego consistía en que la persona que tenía que atrapar la pelota tenía que traer cuando cae la pelota y recién ahí tirar la misma pelota. Ellos no solamente no respetaron las reglas sino que en un momento Melody Luz venía con dos pelotas y ellos seguían lanzando. O sea, es gracioso”.

Embed

Tras su descargo, Chino Leunis retrucó: “Chanchi, de verdad, ¿en qué momento explicamos que no se podía traer más de una pelota o que tenían que esperar? Mientras hubiera pelotas para tirar, nunca dijimos en ningún momento eso”.

“Chicos, lo cierto es esto, interpretaron mal las reglas. En ningún momento dijimos que tenían que esperar que esa misma pelota la tenían que traer para tirar. Lo interpretaron mal y eso fue un error que les hizo perder la prueba”, continuó el conductor, molesto por la queja de Estévez.

Y cerró: “El rol de Emily y el rol de Melody era traer pelotas para que tengan siempre pelotas para tirar. Fin. No había ninguna otra regla, lo interpretaron mal”.

estevez.jpg

Picante cruce entre el Turco García y Chanchi Estévez

En una charla grupal en El hotel de los famosos, Chanchi Estévez no estuvo de acuerdo con lo expresado por El Turco García minutos antes y lo dejó en claro: "Era un buen momento para que cada uno diga cosas más lindas, aunque no estoy de acuerdo para nada con lo que dijo El Turco".

Y el ex futbolista fundamentó: "Me parece una persona copada pero me parece que hubiese estado bueno para decir otras cosas y no utilzar este tiempo para tirar algunas indirectas o queriendo instalar cosas".

"¿En qué no estás de acuerdo, Chanchi? En la vida sos como sos acá, vos lo sabes. Creo que la gente no cambia, es como es", le explicó su colega.

"Esto es un juego donde hay estrategias y cada uno puede decir lo que quiera, yo creo que no soy nada que ver a la vida, tengo cosas, después es un juego. No comparto esa opinión", se defendió Estévez.