Charlotte Caniggia contó la gran sorpresa que le dieron Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia

“Pude charlar con los dos y cruzar mensajes, pero no es que digo ‘bueno, los voy a ver’. Ahora está un poco mejor la cosa con ellos, por suerte cambió. Hubo un acercamiento", reconoció la mediática y una de las figuras del Bailando 2023.

Y amplió sobre esa sorpresiva conversación: "Me hablaron y charlamos, muy poquito, pero bien. Quizá el divorcio y todo eso fue lo que los hizo actuar así. Ojalá que ellos puedan sanar y estar bien con sus hijos. Estaría buenísimo”.

En tanto, habló del reciente nacimiento de Venezia, la primera hija de Alex Caniggia y Melody Luz, y que ese importante acontecimiento pueda servir para unir en un futuro para volver a unir a la familia tras las fuertes internas. Admitió que su papá pudo conocer a la bebé pero ella no pudo estar justo en ese momento.

“Yo no estuve presente, pero supongo que fue muy lindo. Ojalá mi mamá también pueda conocerla. Hay que tratar de mejorar el vínculo aunque estén separados. La bebé no tiene nada que ver. Fue positivo para la familia que mi papá la conociera. Me alegró”, finalizó Charlotte Caniggia.

La terminante actitud de Charlotte Caniggia al hablar de Mariana Nannis: "Me hace mal"

Luego de la supuesta denuncia de Mariana Nannis a Charlotte Caniggia por un robo millonario, la joven habló en una nota con A la Tarde, América Tv, y se mostró muy tajante sobre la relación su mamá.

"No voy a contestar nada. Dicen un montón de cosas pero no quiero hablar de mi familia, son unos quilomberos y me tienen harta”, sentenció en primer lugar.

Sin embargo, se retractó y aseguró que el escándalo venia puntualmente por Mariana. "Es mi mamá más que nada y no quiero ni nombrarla, estoy teniendo un lindo concurso y no quiero que estas me afecten. Me hace mal y no quiero hablar de ella porque me pone mal este tema", expresó.

Y sumó: “Es muy complicada y por ahora no quiero hablar con ella. Me hace mal así que no quiero tener contacto con ella. No se que le pasa sinceramente, pero no quiero entrar en este conflicto. Me jode todo el tiempo tener que hablar de ellos”.

De todas formas, habló de posibilidad de arreglarse en un futuro para construir un nuevo vinculo y muy decidida remarcó: “Yo suelto y perdono”.