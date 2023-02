Charlotte Caniggia contó que hace tres años que no se habla con Mariana Nannis y reveló el fuerte motivo

Charlotte Caniggia con Neri y Marengo - El hotel de los famosos 2 - captura.jpg

“Ahora como que ya lo superé y digo ‘bueno, ya está, soy fría’, antes me ponía re mal y lloraba. La familia medio que se abrió, creo que están mal ellos. Es triste para un hijo no poder disfrutar de sus padres. Yo tengo ganas, pero no es fácil. A veces, les mando mensajes y no me contestan así que ya fue”, sumó con un dejo de tristeza.

En tanto, la melliza de Alex Caniggia aseguró lo importante que le resulta el apoyo de su pareja actualmente. “Mi novio me acompaña y en ese aspecto me ayuda bastante. Mi hermano está en la misma. Nos re gustaría estar en familia, pero bueno”, concluyó Charlotte.

El alarmante mensaje de Charlotte Caniggia en el día de su cumpleaños: "No sé si me pegaron los treinta años, pero..."

El pasado 15 de febrero, apenas 24 horas después de los festejos de San Valentín, los mellizos Alex y Charlotte Caniggia cumplieron 30 años entrando así a una nueva década, lo que no es poco y tal parece que a la hija de Mariana Nannis no le pegó nada bien.

Lo cierto es que la mediática comenzó el día compartiendo desde sus redes los preparativos del festejo con una temática alusiva al día de los enamorados, repleta de corazones rosas, rojos y metalizados.

Y a medida que fueron transcurriendo las horas, Charlotte fue compartiendo el paso a paso de la organización de su cumpleaños número 30. Pero en determinado momento, se la oyó a la melliza decir: “No sé si me pegaron los 30 años o qué, pero a mi me gusta relajarme, la tranquilidad y esta música… jazz”, mientras se oía música de fondo y compartió una encuesta sobre la cuestión.

Claro que pasado el festejo, Charlotte Caniggia reapareció en sus historias virtuales mostrando su mano con una enorme taza de café y saludando a su fandom. “Buenos días gente hermosa. ¿Cómo están hoy?” escribió, y agregó filosa: “Sobró un montón de pastel porque estaba re anti este cumpleaños”.