Charly García reapareció en medio de rumores sobre su estado de salud: la foto

El bicolor posó con su perro y vistió una remera de Pescado Rabioso con una estampa del álbum Pescado 2 y musicalizó la historia con el clásico “Hola, pequeño ser”, perteneciente al mencionado disco.

En la imagen se lo puede ver a Charly García sentado en la silla de ruedas que se ve obligado a usar desde hace tiempo.

La foto se hizo viral en las redes y se pudo leer la alegría de los fans: “Cada vez que hay un nueva foto de Charly me pongo re feliz de verlo”, “Lentamente se fue convirtiendo en Albert Einstein y no nos dimos cuenta”, “Te amo Charly, gracias por tanto”, “Unas ganas de su nuevo álbum”, “Pero si está como nuevo”, fueron algunos de los comentarios.

Charly García

El preocupante relato de la hermana de Charly García sobre la salud del músico

A lo largo de los últimos meses muchos fueron los rumores acerca de la endeble salud de Charly García, incluso amigos como Fabiana Cantilo o Fernando Samalea hicieron polémicas declaraciones sobre el estado del icónico astro del rock.

Es así que tras ello, Josi García Moreno salió a hablar sobre el real estado de su hermano. "Charly no tiene 30 años, no hizo la vida de un deportista y ahora no puede hacer lo que se le cante. Sin embargo la semana pasada volvió al estudio de grabación. Quiso volver y volvió”, aseguró recientemente al diario Clarín.

Claro que fue honesta sobre las posibilidades de Charly para volver a los escenarios, al deslizar: “Ojalá pueda salir a tocar rapidísimo. Pero no es un niño y estamos todos laburando para lo mismo, desde los médicos, la psiquiatra y nosotros. Estamos todos ahí, tratando de sumar, con Mecha a la cabeza".

En tanto, sobre la internación del mes de agosto pasado, también aclaró que se debió a un pico de fiebre por lo que remarcó que "está recontra cuidado".

Asimismo, sobre quienes en su momento desataron alarmantes rumores sobre el estado del músico, Josi fue tajante. “Estaría bueno que todos los que arman la bola y dicen que aman a Charly, lo amen de verdad y lo vayan a ver. Nito fue a verlo, por ejemplo. No avisó a nadie, fue y lo vio”, disparó firme.

Por último, sobre el real estado actual de Charly García, Josi fue extremadamente sincera y cómo los problemas con su cadera fueron el comienzo de todo.

“La cadera fue el primer paso a esta situación de depender de otros. No puede levantarse siquiera a hacerse un café, entonces va pidiendo lo que necesita”, concluyó Josi García Moreno.