La foto y anuncio más trascendental sobre Charly García: "Ojalá pronto..."

En su cuenta de Instagram, el empresario mostró una foto junto a Charly y todo el equipo de trabajo en el estudio de grabación y se mostró feliz por esta gran novedad.

charly garcia jose palazzo 1.jpg

Fue el productor cordobés José Palazzo quien publicó una foto junto al bicolor y el resto del equipo que trabajó en el disco -del que aún no se conoce el título- y confirmó que ya ha finalizado el trabajo.

"Viví un hecho histórico, Charly dejó todo listo su nuevo disco, todo terminado", indicó el productor en su feed de Instagram.

Y cerró: "Festejamos con parte de su equipo y justo llegue para ese momento, que @charlygarcia feliz que me tocó ver, vamos las disqueras no se duerman que este disco tiene que salir ya, órdenes del jefe... Ojalá pronto lo puedan disfrutar".

charly garcia jose palazzo.jpg

El preocupante relato de la hermana de Charly García sobre la salud del músico: "No puede..."

A lo largo de los últimos meses muchos fueron los rumores acerca de la endeble salud de Charly García, incluso amigos como Fabiana Cantilo o Fernando Samalea hicieron polémicas declaraciones sobre el estado del icónico astro del rock.

Es así que tras ello, Josi García Moreno salió a hablar sobre el real estado de su hermano. "Charly no tiene 30 años, no hizo la vida de un deportista y ahora no puede hacer lo que se le cante. Sin embargo la semana pasada volvió al estudio de grabación. Quiso volver y volvió”, aseguró recientemente al diario Clarín.

Claro que fue honesta sobre las posibilidades de Charly para volver a los escenarios, al deslizar: “Ojalá pueda salir a tocar rapidísimo. Pero no es un niño y estamos todos laburando para lo mismo, desde los médicos, la psiquiatra y nosotros. Estamos todos ahí, tratando de sumar, con Mecha a la cabeza".

En tanto, sobre la internación del mes de agosto pasado, también aclaró que se debió a un pico de fiebre por lo que remarcó que "está recontra cuidado".

Asimismo, sobre quienes en su momento desataron alarmantes rumores sobre el estado del músico, Josi fue tajante. “Estaría bueno que todos los que arman la bola y dicen que aman a Charly, lo amen de verdad y lo vayan a ver. Nito fue a verlo, por ejemplo. No avisó a nadie, fue y lo vio”, disparó firme.

Por último, sobre el real estado actual de Charly García, Josi fue extremadamente sincera y cómo los problemas con su cadera fueron el comienzo de todo.

“La cadera fue el primer paso a esta situación de depender de otros. No puede levantarse siquiera a hacerse un café, entonces va pidiendo lo que necesita”, concluyó Josi García Moreno.