La frase reveladora de Ivana Figueiras sobre su romance con Darío Cvitanich: ¿fue la tercera en discordia?

Embed

Qué hizo Chechu Bonelli tras la confirmación del nuevo amor de Darío Cvitanich

Tras varias semanas de rumores sobre una posible crisis, Darío Cvitanich confirmó su separación de Chechu Bonelli, luego de 14 años de relación y tres hijas en común. Aunque seguían viviendo bajo el mismo techo, los trascendidos indicaban que el exfutbolista ya había iniciado un nuevo vínculo sentimental.

Según el entorno de la periodista deportiva, Chechu aún confiaba en la posibilidad de recomponer la relación. Sin embargo, tras la aparición pública de Cvitanich junto a Ivana Figueiras el pasado fin de semana, ese hecho marcó el punto de quiebre para Bonelli, quien, según Paula Varela en Intrusos (América TV), “le pidió que se fuera de la casa” tras sentirse expuesta públicamente.

Consultada directamente por Karina Iavícoli vía WhatsApp, Chechu fue clara y breve: “Estoy cuidando mucho a mis hijas de todo esto que pasa. Pueden decir lo que quieran, la gente que me conoce sabe bien cómo soy”. También agregó: “Estoy viviendo algo muy privado, no me interesa hacerlo público. Sólo pido un poco de cuidado por las nenas. Yo estoy volviendo a ser yo, recuperando mi esencia”.

No obstante, las cámaras del programa captaron a la periodista saliendo de una sesión de tatuaje. Al preguntarle sobre cómo se sentía luego de la confirmación del nuevo vínculo de su ex pareja, Bonelli evitó hacer declaraciones: “Chicos, no tengo nada para decir. Gracias, de verdad”.

Iavícoli reflexionó sobre la situación: “Conozco mucho a Chechu, está triste. Se fue a tatuar los nombres de los hijos. Sí, lo disimula porque, a ver, ¿qué va a salir? Tal vez se podría frenar, pero ella queda muy ofendida con todo”. La periodista recordó además que Bonelli conoce las reglas del juego al trabajar en los medios y que aún no está lista para hablar públicamente.

Embed

¿Cuándo se retiró Darío Cvitanich del fútbol profesional?

Darío Cvitanich decidió poner punto final a su carrera como futbolista profesional luego de más de 15 años en el deporte.

El ex delantero argentino, que jugó en clubes como Banfield, Boca Juniors, Ajax y Olympique de Niza, anunció su retiro oficialmente tras su paso por el fútbol argentino, buscando enfocarse en proyectos personales y su vida familiar.

El 17 de mayo de 2022, tras disputar su último partido con el Club Atlético Banfield en la Copa Sudamericana contra Universidad Católica de Ecuador, Cvitanich puso fin a su carrera como jugador profesional.

Su salida del campo marcó el cierre de una etapa llena de goles y logros tanto a nivel local como internacional.