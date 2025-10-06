A24.com

Christophe Krywonis contó que estuvo cerca de la muerte por una infección hospitalaria

El reconocido chef, Christophe Krywonis, expuso la situación límite que le tocó atravesar tiempo atrás, a partir de una bacteria que entró a su cuerpo mientras estaba internado.

6 oct 2025, 08:44
Christophe Krywonis fue uno de los famosos que estuvieron este domingo en Almorzando con Juana (El Trece) y reveló que estuvo al borde de la muerte por una infección intrahospitalaria.

“Tuve una infección intrahospitalaria que me llevó a quedarme dormido varios días, hasta pensar que me iba, y me estaba yendo. Hasta que descubrieron lo que tenía”, comenzó diciéndole a Juana Viale.

“¿Y vos ahí tuviste miedo?”, le preguntó la animadora. “No, cero. Hablé con mi socio, hablé con mi mujer, y estuve en esta situación al borde de la muerte con antibióticos muy fuertes, hasta que a los cinco días detectaron qué tenía, estafilococo dorado se llama”, contó el chef.

“Y una simple lasagna que me trajo un amigo cocinero, Roberto Otini, me trajo esta lasagna que me dio el gusto a la vida”, añadió.

“Me llevó Roberto esta lasagna y yo dije acá hay vida, hay amor, vale la pena pelear, hacer un pequeño esfuerzo, junto al doctor obviamente, que encontró el problema y que me curó”, continuó.

“Nunca se lo conté a mis hijas, se van a enterar por la televisión ahora. Pensaba que era preocuparlas y que había que ver hasta último momento qué pasaba, y pasó”, cerró Christophe Krywonis.

Quién es Melody Hein, la joven mujer de Christophe Krywonis

Christophe Krywonis está en pareja con Melody Hein, una joven de bajo perfil, quien lo acompaña hace ya dos años. "Si, estoy en pareja. Hace cinco meses. Es un montón. Ella se llama Melody, es argentina de origen danés y hoy es su cumpleaños. Salgo de acá y me voy al festejo", contó a mediados de 2022, cuando pasó por el programa "LPA", que conducía Florencia Peña.

Por otro lado, el chef confesó: "La mujer que más me duró en mi vida fue la mamá de mis hijas, diez años. Otra me duró cuatro años. Entre la primera y la segunda pasaron seis años. En ese tiempo la pasé bomba".

Si bien no se conocen muchos datos acerca de la vida de Melody Hein -la joven tiene el perfil de Instagram privado-, sí trascendió que es psicóloga y tiene un posgrado en clínica psicoanalítica.

A mediados de 2023 se conoció la noticia del compromiso de Melody y Christophe, novedad que dio a conocer Ángel de Brito en LAM.

"‘Somos muy discretos porque a ella no le gusta aparecer por nada, salvo en mis fotos de Instagram’. Ahí sí se muestran cada tanto", leyó de Brito, comentando el mensaje que el chef le había mandado.

"Ya está el compromiso. Le dio las alianzas. No está la fecha del casamiento todavía", agregó el conductor de LAM en ese momento.

