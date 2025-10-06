Ángel de Brito dio detalles del primer escándalo con Marixa Balli en MasterChef Celebrity: "Se fue llorando"

Probablemente, esta polémica la veremos en la primera semana de concurso. MasterChef Celebrity comenzará el próximo 14 de octubre, con Wanda Nara como conductora y Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis en el jurado.

Marixa Balli

Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025

Se acerca el estreno de una nueva temporada de MasterChef Celebrity, uno de los programas más exitosos de la televisión argentina.

Hace unos días, Wanda Nara y Vero Lozano, conductoras de Telefe, revelaron 20 de los 24 participantes que formarán parte de la edición 2025.

Así, el canal de las pelotas puso fin a las especulaciones sobre los posibles elegidos y publicó la lista oficial de quienes debutarán el próximo 30 de septiembre.

Entre los hombres, los participantes anunciados son los siguientes:

Agustín “Cachete” Sierra

Alejo “Alex Pelao” Cruzado Antonelli

Andrés “Andy Chango” Fejerman

Claudio “Turco” Husaín

Diego “Peque” Schwartzman

Esteban Mirol

Ian Lucas

Luis Ventura

Maximiliano López

Pablo Lescano

Roña Castro

Por el lado de las mujeres, estas son los integrantes confirmados:

Emilia Attias

Eugenia Tobal

Evangelina Anderson

Joaquinha “La Joaqui” Lerena de la Riva

Susana Roccasalvo

Marisa “Marixa Balli” Caballi

Romina “Momi” Giardina

Sofía Martínez

Valentina Cervantes