Ángel de Brito dio detalles del primer escándalo con Marixa Balli en MasterChef Celebrity: "Se fue llorando"

Probablemente, esta polémica la veremos en la primera semana de concurso. MasterChef Celebrity comenzará el próximo 14 de octubre, con Wanda Nara como conductora y Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis en el jurado.
Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025
Se acerca el estreno de una nueva temporada de MasterChef Celebrity, uno de los programas más exitosos de la televisión argentina.
Hace unos días, Wanda Nara y Vero Lozano, conductoras de Telefe, revelaron 20 de los 24 participantes que formarán parte de la edición 2025.
Así, el canal de las pelotas puso fin a las especulaciones sobre los posibles elegidos y publicó la lista oficial de quienes debutarán el próximo 30 de septiembre.
Entre los hombres, los participantes anunciados son los siguientes:
Agustín “Cachete” Sierra
Alejo “Alex Pelao” Cruzado Antonelli
Andrés “Andy Chango” Fejerman
Claudio “Turco” Husaín
Diego “Peque” Schwartzman
Esteban Mirol
Ian Lucas
Luis Ventura
Maximiliano López
Pablo Lescano
Roña Castro
Por el lado de las mujeres, estas son los integrantes confirmados:
Emilia Attias
Eugenia Tobal
Evangelina Anderson
Joaquinha “La Joaqui” Lerena de la Riva
Susana Roccasalvo
Marisa “Marixa Balli” Caballi
Romina “Momi” Giardina
Sofía Martínez
Valentina Cervantes