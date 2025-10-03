Wanda Nara recibió una denuncia que podría costarle millones y sus bienes en Uruguay: los detalles

El acuerdo estipulaba medidas estrictas en caso de que la influencer violara la exclusividad. "Se pactó una multa de 10 mil dólares diarios por cada día que la influencer permaneciera con su material en una plataforma distinta a la acordada", detalló.

"De manera unilateral, ella da por finalizado el contrato por falta de pago, según su versión. Desde la app dicen que ya le habían realizado una transferencia muy importante a una cuenta en Italia, porque Wanda pidió que, por cuestiones impositivas, prefiriera recibir su pago en su cuenta italiana", concluyó Sposato, dando a conocer el choque de versiones que existen.

Cómo es la propiedad de Wanda Nara en Uruguay

Gustavo Descalzi, desde un móvil en vivo frente a la casa de Wanda Nara en Uruguay, aportó detalles sobre el valor de la propiedad, así como información sobre el posible embargo que podría enfrentar la empresaria.

Según explicó, la situación legal derivada de la denuncia millonaria que recibió podría tener consecuencias directas sobre sus bienes, generando incertidumbre en torno a su patrimonio en el país.

"Esta es la casa, en la linea de los tres millones. Pero es posible que esta casa, de no resolverse un asunto contractual, esta casa puede pasar a manos de otra persona. El último giro era de seis cifras en dólares, sumado a los otros, da para comprar la casa", el periodista lo mostró en un plano general, como también lo explicó.

"Esta casa está a nombre de Wanda, por lo que, figura en el registro de casas en Uruguay. En toda esta operación, asesoría, contrato, compras, ¿quién la estuvo asesorando? Ana Rosenfeld. Ella tiene la clave para entender si es cierto lo que estamos diciendo, que la casa está a nombre de ella".