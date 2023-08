Anunciaron el final de Nosotros a la mañana: qué pasa con la llegada de Fabián Doman

Al mismo tiempo, confió que por estas horas la producción está intentando convencer al Negro Oro para siga hasta ese entonces. "Pero qué pasa, la semana que viene se grabaría el programa porque van a armar la nueva escenografía. Entonces están intentado convercerlo a González Oro para que se quede grabando la semana que viene", explicó.

Asimismo, sobre si el staff del nuevo programa que tendrá al ex presidente de Independiente como conductor, Zaffora confió que "Hasta hoy, se queda el mismo panel con Doman con algunas incorporaciones". Así como también reveló sobre la versión de la llegada de Graciela Alfano que está arreglando la plata.

Además, cuando el intruso agregaba que el nombre del programa "Lo están buscando ahora", Karina Iavícoli volvió sobre el tema de los panelistas y acotó, según sus fuentes, que quienes se quedan seguro hasta ahora son "Mariel Dilenarda, Josefina Pouso y el Pampa Mónaco".

En tanto, teniendo en cuenta que están peleadas desde la época en que ambas eran angelitas, Laura Ubfal aseguró que si arregla Alfano Cinthia Fernández no seguirá. Mientras que si Graciela no se incorpora al nuevo ciclo, la mediática sí volverá a la pantalla de El Trece en lo que será la continuidad de Nosotros a la mañana, luego de dejar su silla tras la última y furiosa pelea que mantuvo con González Oro el viernes pasado.

El duro descargo de Cinthia Fernández tras ausentarse de Nosotros a la Mañana

Luego del tenso cruce que protagonizaron el viernes pasado Cinthia Fernández y Oscar Negro González Oro en Nosotros a la Mañana (El Trece) la panelista se ausentó desde este lunes al programa y comenzaron las especulaciones en torno a los motivos de su decisión.

"Hablé con ella y me mandó un audio para contarme que está con un problema de salud. Lo que ella me cuenta, es que avisó a la producción pero siente que no le creyeron", contó Pampito en Intrusos el mismo lunes.

Negro Oro Cinthia Fernández.jpg

Por su parte, Cinthia también realizó un descargo en sus historias de Instagram y expresó: "Estoy haciéndome estudios por un inconveniente de salud que espero no sea nada, y además tuve trámites y exámenes toda la mañana. Una hermosa pero lamentable casualidad, porque tampoco quería ir al programa, aunque me hubiese gustado que no sea por algo de salud".

"Obvio que no quería ir, pero a pesar de lo que pasó, soy muy profesional y jamás falto sin permiso, sin motivo y sin presentar certificado. Simplemente me estoy ocupando de mí", concluyó.

A su vez, mostró las imágenes de los documentos que dejan constancia de su turno médico y confesó: "Entre que me colapsaron de mensajes porque no hice el sorteo, y que me preguntan porque no fui al programa de hoy, quiero arrojar el celular al inodoro".