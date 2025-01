Cinthia Fernández categórica en la guerra entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi: "Asco"

"Qué opinas de las fotos que subió Icardi de la China y sus hijas, un nefasto y ella", le consultó un usuario de Instagram al abrir la caja de preguntas.

cinthia fernandez sobre escandalo china suarez wanda nara mauro icardi.jpg

A lo que Cinthia Fernández reaccionó certera: "HDPS. Utilización de los hijos. Asco mal". Luego, otro internauta le preguntó: "¿Por qué lo de la China con las hijas de Wanda está mal y lo de Wanda con la hija de T (Tamara Báez) está bien?".

Y la panelista comentó: "Es mi opinión: primero acá están todos mal en todo. Pero en este caso puntual está peor porque la intención con la que lo hizo es dañar donde más le duele a la madre".

"Y además que haya sido la amate mientras mantenía relación con Wanda diaria, al menos ahora siendo la pareja rescatate un poco. Es maléfica", finalizó Cinthia Fernández terminante contra Suárez.

cinthia fernandez sobre escandalo china suarez wanda nara mauro icardi 2.jpg

Mauro Icardi llamó a Ángel de Brito y le envió un material que expone la peor cara de Wanda Nara

Tras la viralización de material polémico cazando animales junto a su hija mayor, Mauro Icardi se comunicó con Ángel de Brito. El jugador le envió un material contundente de su ex, Wanda Nara.

Al aire en Bondi Live, el conductor de LAM contó detalles de la charla con el futbolista. "Me preguntó por qué no mostraba a la 'Wandi' cazadora. Imaginen cuál fue mi respuesta", reveló.

"Me gustó que no me quiso convencer de nada, como Wanda que te quiere convencer de situaciones. Me habló, me pasó data, el video de ella cazando... cuando lo vean, van a ver que no hay dudas. Me pareció creíble. Convengamos que ella me había dicho que no cazó nunca, pero me mintió", siguió.

Ángel considera que es importante que Mauro hable en los medios. "Me parece bien que se defienda, que diga lo que tenga que decir y que nosotros, saquemos conclusiones. Lo que me mostró, no me sorprendió para nada", señaló.

El conductor prometió que compartirá todo lo que recibió en LAM. "Me pasó videos... se la ve a ella en una situación no tan explícita como la de Mauro pero en la misma. No creo que la perjudique mucho en lo laboral aunque algo le va a mover", agregó.

Al finalizar, el periodista fue tajante con su opinión sobre esta guerra mediática que parece no tener fin. "Se quieren hacer daño y no se fijan que terminan todos afectados. Son uno peor que el otro, se juntaron todos los tóxicos", cerró.