Mauro Icardi llamó a Ángel de Brito y le envió un material que expone la peor cara de Wanda Nara

"Me gustó que no me quiso convencer de nada, como Wanda que te quiere convencer de situaciones. Me habló, me pasó data, el video de ella cazando... cuando lo vean, van a ver que no hay dudas. Me pareció creíble. Convengamos que ella me había dicho que no cazó nunca, pero me mintió", siguió.

Ángel considera que es importante que Mauro hable en los medios. "Me parece bien que se defienda, que diga lo que tenga que decir y que nosotros, saquemos conclusiones. Lo que me mostró, no me sorprendió para nada", señaló.

El conductor prometió que compartirá todo lo que recibió en LAM. "Me pasó videos... se la ve a ella en una situación no tan explícita como la de Mauro pero en la misma. No creo que la perjudique mucho en lo laboral aunque algo le va a mover", agregó.

Al finalizar, el periodista fue tajante con su opinión sobre esta guerra mediática que parece no tener fin. "Se quieren hacer daño y no se fijan que terminan todos afectados. Son uno peor que el otro, se juntaron todos los tóxicos", cerró.

¡Terrible! Filtraron fotos y videos de Mauro Icardi cazando junto a una de sus hijas y Wanda Nara

Hace unos días, en medio de uno de sus cruces en redes con Wanda Nara, Yanina Latorre advirtió que había imágenes “a lo Victoria Vannucci” de la mediática y de su marido, Mauro Icardi, que se viralizaron en las últimas horas.

Si bien las imágenes difundidas por el periodista Germán “Pampa” Mónaco distan de ser de un safari africano, sí contienen material alarmante tomado por Wanda en el que se ve a Mauro posando con su hija mayor tras cazar una liebre.

“La cosa es así: Mauro quiere la tenencia de sus hijas y dice que el entorno de Wanda es malo, pero…Mauro es cazador y llevaba a cazar a la nena”, señala Mónaco a lo largo de sus stories, que le causaron varias críticas de sus seguidores.

De esta manera, se ve a Mauro portando una lujosa carabina con mira telescópica con la que apuntan al animalito a la distancia. “Y si cazaba algo la hacía partícipe”, agrega el periodista junto a una imagen en la que se ve a la nena llevando a la liebre muerte.

“Al punto de hacer que la nena haga cosas tremendas (esto no es nada)”, indica Mónaco junto a una imagen similar, pero tomada desde otro ángulo.

Asimismo, el periodista asegura en otra story de Instagram que “hay más”, y lo demuestra con un video que luego borró, pero que @elejercitodelam reposteó en la misma red social.

