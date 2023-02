Cinthia Fernández contó la grave razón por la que prohibió el ingreso de Matías Defederico en su casa

cinthia fernandez hijas.jpg

"Tu plano de casa", fue el mensaje que recibió Cinthia Fernández por parte de un seguidor de Instagram. A lo que ella explicó al respecto de manera contundente.

"Tuvimos que poner por abogado, a pesar de que la vivienda está asignada para mí y mis hijas, para prohibir su ingreso. Se llevó los planos, los títulos y una tv", se sinceró.

Y luego entre risas explicó en detalle: "No tengo planos de mi casa, mi ex entró y me los robó, estaba buscando otros papeles también; se llevó los planos y el título de la casa, cabeza de termo".

cinthia fernandez 1.jpg

La furia de Cinthia Fernández con Máximo Thomsen y los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

La panelista Cinthia Fernández reaccionó desde las redes al ver el desmayo de Máximo Thomsen tras escuchar la sentencia a cadena perpetua en su contra por el crimen de Fernando Báez Sosa.

"¿No eras machito afuera?", lanzó desde sus historias con un picante emoji y la imagen de Thomsen descompensado. Y luego apuntó contra los 15 años de prisión que le dieron a 3 de los condenados. "Sabor a poco", remarcó en la lista de los jóvenes que participaron del asesinato.