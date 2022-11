Cinthia Fernández apoyó a la mamá que le pegó a un chico porque le hacían bullying a su hijo en el colegio

Entonces, Cinthia tomó la palabra: “¿Dónde están los psicopedagogos que tuvieron que haber estado cuando ella fue a reclamar, una y mil veces, porque creo que fue una y mil veces? Porque te juro, lo que se está sufriendo en los colegios es tremendo, los pibes están cada vez peor, y los padres también”.

“Los padres creen que sus hijos son perfectos y que no hacen nada. Entonces, el colegio no hace nada, en la casa maman eso, no hacen nada y llegan a un momento de desborde”, sumó.

Cinthia decidió redoblar la apuesta y apoyar a la madre: “La verdad no comparto, sé que no son los modos, pero la verdad que te entiendo…Y la verdad que yo hubiera hecho lo mismo, perdón, discúlpenme, es tremendo lo que hizo este pibe. Entonces, si el colegio no hace nada, y bueno, qué vas a hacer”.

Cinthia Fernández fue víctima de la inseguridad y realizó un fuerte descargo

Cinthia Fernández realizó un fuerte descargo en sus redes sociales en contra de la clase política, luego de que se viva un hecho de inseguridad en el barrio privado donde vive.

La panelista de Momento D suele descargar a través de su cuenta de Instagram, la bronca que le generan algunas situaciones de la actualidad argentina, y ésta no fue la excepción.

“Bueno, hermoso todo. Estoy acá, en la guardia. Les voy a contar algo, la verdad. Ayer tenía una planificación donde les iba a contar de mi día, iba a hacer algo con una seguidora, todas cosas hermosas, fue un día muy bueno, me habían entregado el auto”, dijo para comenzar su descargo.

“En fin, volviendo del trabajo a mi casa, me enteré que entraron a robar a mi barrio. Entonces, toda esa planificación se fue a la bosta. Tenía que editar, yo estaba muy nerviosa, Panamericana estaba hasta las pelotas de gente”, agregó, furiosa.

“Desastre todo, no quiero ahondar en detalles. Hubo malos manejos, estoy muy enojada. De hecho, miren, ahí está entrado la Policía científica”, detalló y siguió: “Ay, Dios mío, Argentina. Ya no se puede vivir tranquilo en ningún lugar. Pagás por seguridad, no se puede vivir. Vivís en la calle, no se puede vivir. Vivís en un edificio, no se puede vivir".

Y cerró, visiblemente enojada: “Después, en la campaña política, ninguno habla de seguridad. ¡Ninguno! Y los políticos ocupándose de Gran Hermano, habiendo pobreza e inseguridad”.