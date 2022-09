Cinthia Fernández denunció que recibió una amenaza de muerte: "Ya vas a llorar vos y tus hijas"

“Hemos naturalizado que en Twitter cualquiera le pide bala a cualquiera, cualquiera se alegra de la muerte de cualquiera. Twitter se ha convertido en una cloaca moral”, dijo Fabián Doman.

“De cualquier tema, decís algo y te dicen bala”, opinó Pampito.

“Hoy leí, por ejemplo, hacia mí, me dicen ‘ya vas a llorar cuando conozcas la corredera para vos y tus hijas’”, señaló Cinthia, detallando la frase que hace alusión a la parte superior que tienen las pistolas automáticas. “No puede ser gratis”, cerró Gabriel Schultz.

Cinthia Fernández mostró el ticket que gastó en una compra de supermercado: ¡100 mil pesos!

En julio de este año, Cinthia Fernández sorprendió al contar en televisión cuánto dinero gastó en una "compra chica" de supermercado.

Ahora la panelista de Momento D, El Trece, repasó -con el ticket en pantalla- los gastos que tiene con sus hijas Charis, Bella y Francesca cuando va a un hipermercado mayorista.

La ex de Matías Defederico mostró que pagó casi 100 mil pesos abasteciéndose en un hipermercado mayorista. Y entre esos productos se destacaron el stock de café y aceite que compró para ya tener.

“Yo sí, mucho, mucho. Las nenas no. Pero no sabes lo que me dura. Yo desde el año pasado que no compraba café. Aceite tampoco compraba desde el año pasado”, precisó Cinthia Fernández.

Y remarcó cuánto gastó de más de la última compra: “Al mayorista la última vez fui hace dos meses y gasté 65 mil, 70 mil pesos. Esto hay que prorratearlo por los meses que te dura. Yo compré el bulto de galletitas, el bulto de la salsa para los fideos”.

“Tengo una despensa grande y eso me alcanza para dos meses, pero algunas cosas me duran mucho más. El aceite y el café me duran un montón”, remarcó la panelista. Y dejó en claro su amor por el café: “El único vicio que tengo es el café de chocolate, ¿y me lo vas a sacar? ¡No fumo, no chupo!”.