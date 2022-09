Cinthia Fernández expuso su patrimonio y castigó a Matías Defederico

“Para información de la señora, era mi plata porque correspondía al valor de 2 autos míos anteriores, que nunca vi la plata de esa venta (uno ganado en lo de Susana y otro comprado cuando no lo conocía a él)”, añadió.

matias defederico cinthia fernandez.jpg

“Y agrego la mitad de esta casa, que no sé en qué se basan para decir que sale la plata que publican (tremenda desubicación) porque hasta el punto que yo sé nadie vino a tazarla y ustedes agentes inmobiliarios que yo sepa no lo son”, siguió Cinthia Fernández.

Y afirmó: “Casa que propuse, en un acuerdo, poner tanto la mitad de él como la mía a nombre de mis hijas y que nunca más pague nada”.

“Asegurando así sus derechos. Y, ¿saben qué contesto el señor? ‘Ni en pedo para que metas un macho ahí adentro como ya metiste antes’ (Por mi ex pareja que ustedes saben que esta muy bien económicamente)”, explicó la panelista.

Y cerró destacando a Martín Baclini y el gesto que tuvo con sus hijas: “Y si hay algo que no necesitaba era vivir de mí, por el contrario, pagaba el colegio de mis hijas, ese macho sin ser padre de ellas”.

cinthia fernandez.jpg

Cinthia Fernández a Matías Defederico: "Trata de no burlarte de una mujer que tiene un tumor cancerígeno"

Cinthia Fernández fue contundente con Matías Defederico por el mensaje de su madre que mostró y le respondió de manera categórica vía Instagram.

"Mientras tanto gente que ni merece ser padre... en fin. Estuviste tres meses sin verlas y no se te veía angustiado. Denunciá o llamá al Juzgado de familia para que resuelvan y den garantías para que no lastimen mas a mis hijas la nefasta de tu madre y vos enviándola a los programas con tu guion", indicó la panelista.

Y añadió: "Además de prohibir el contacto con alguien que maneja demencial y preocupante odio como ha manifestado en numerosas notas".

En otra historia, mostró la respuestas de Matías a su madre: "Al abogado mandáselo eso no a mí jaja". Y ahí Cinthia estalló: "Y trata de ser respetoso y no burlarte de una mujer que tiene un tumor cancerígeno en el ojo y no vio bien y te reenvió sin querer. Siempre acostumbrado a tratar mal. #violento #papaluchon".