Cinthia Fernández: despedida de Bariloche con fotos sensuales y polémico mensaje a un canal

"Disfrutando y despidiéndome de Barilo. Empiezo por el spa exprimiéndolo hasta lo último", precisó Cinthia Fernández en las postales en Instagram a puro voltaje.

Y apuntó picante: "Le dedico el posteo a los de TN que están preocupados por mi economía. Entre la cascada y el hotel me mandaron a investigar hasta que como".

"Trancuuu relájense como yoni que los hubiera mandado mi... #envidia #spa #relax #bariloche #inacayalhotel", cerró la panelista, un tanto molesta con la señal de noticias.

Cinthia Fernández respondió a las críticas por irse de vacaciones con sus hijas

Cinthia Fernández contestó con dureza a algunos mensajes que le enviaron vía redes por irse de vacaciones y que sus hijas -Charis, Bella y Francesca- se pierdan una semana de clases.

"De casi seis millones de personas que me siguen, hay tres boludas nada más, es poco...", comenzó su descargo Cinthia Fernández desde un video en sus historias de Instagram.

Y agregó con furia: "¡Por qué no se van a cagar! Me voy de vacaciones cuando puedo. Muchas veces no se pueden elegir las vacaciones".

"Y soy la peor madre del mundo, lo sé, y me encanta. Hago lo que puedo", remarcó con ironía. Y amplió: "Ocúpense de la educación de sus hijos a todas estas manga de resentidas y envidiosas".

Sobre las marcas que promociona, aclaró: "Cierren la boca, los canjes son acciones publicitarias. Ayudo a un montón de emprendedores. Me tienen envidia".

"Les voy a decir que vine a Bariloche a esquiar con la mía, con mi plata. No se la debo a nadie", lanzó Fernández.