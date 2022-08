La furia de Cinthia Fernández: "Manga de resentidas y envidiosas"

"De casi seis millones de personas que me siguen, hay tres boludas nada más, es poco...", comenzó su descargo Cinthia Fernández desde un video en sus historias de Instagram.

Y agregó con furia: "¡Por qué no se van a cagar! Me voy de vacaciones cuando puedo. Muchas veces no se pueden elegir las vacaciones".

"Y soy la peor madre del mundo, lo sé, y me encanta. Hago lo que puedo", remarcó con ironía. Y amplió: "Ocúpense de la educación de sus hijos a todas estas manga de resentidas y envidiosas".

Sobre las marcas que promociona, aclaró: "Cierren la boca, los canjes son acciones publicitarias. Ayudo a un montón de emprendedores. Me tienen envidia".

"Les voy a decir que vine a Bariloche a esquiar con la mía, con mi plata. No se la debo a nadie", lanzó Fernández.

Y cerró sobre la batalla judicial con su ex: "Yo no lloro por no llegar a fin de mes, yo llego a fin de mes. Agradezco tener trabajo y llegar. Reclamar un derecho de mis hijas no significa no llegar a fin de mes".

Cinthia Fernández cruzó a la planera Mariana Alfonzo: "Me indigna mantener vagos como vos"

Cinthia Fernández protagonizó una tensa discusión al aire en Momento D con Mariana Alfonzo, la beneficiaria de planes sociales que se volvió viral con su video y que generó mucho revuelo en la sociedad.

Alfonzo rechazó una propuesta laboral que llegó para ella desde el ciclo del Trece y dio sus razones: “No, porque con todos los descuentos, que tengo que pagar niñera, me quedaría igual. De todas formas queda lejísimo, acordate que yo soy del partido de Cañuelas”.

Ahí intervino Cinthia Fernández: “Pero te pagaban los viáticos, tengo entendido". A lo que Alfonzo retrucó: “Con vos no hablo igual eh, con vos no hablo porque me caes bien gorda, no te contesto”.

“No será que tenés miedo, no será que te canté las cuarenta...”, arremetió la panelista. “Pero vos quién sos, de dónde naciste”, respondió Mariana Alfonzo.

“Soy una laburante que me indigna mantener vagos como vos, no tenes dignidad”, lanzó Cinthia. “Tomátelas vos”, le dijo Alfonzo.

“Mantenemos una generación de vagos. ¿Qué pasa, no podes discutir con argumentos?”, le planteó Cinthia. “Yo no le chupo el culo a nadie, no soy como vos”, le tiró la beneficiaria del plan social.

Y Cinthia cerró: “Ay, mira qué fina. Mirá que yo soy re wiki wiki, pero vos me superaste. Me encanta porque no podes discutir con argumentos, no sabés contestar preguntas. ¿Te sentís orgullosa por el raid mediático, de no tener dignidad, de apenas tener la autocrítica de que eso no es digno?, ¿de que te mantengamos todos nosotros, a vos y a un montón que piensan como vos?”.