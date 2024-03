Yanina Latorre apuntó contra Érica Rivas por sus dichos sobre Guillermo Francella: "No toleran..."

“Eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”, había opinado Francella sobre las medidas de Milei en Radio Mitre.

Ante esas declaraciones, Rivas aseguró que no le sorprendió la postura política del actor. "Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo y sí, es una persona que piensa de ese lado", afirmó la artista.

Por su parte, la panelista Latorre apuntó contra Rivas por sus dichos y la destrozó. “¿Le tiene que pedir permiso a ella para pensar?”, escribió en sus redes sociales.

“Qué tema el de las peronchas. No toleran al que piensa distinto. Avísenle a Rivas que peor es bancar chorros y corruptos", agregó Yanina filosa.

yanina latorre_tuit.jpg

Guillermo Francella apoyó públicamente a Javier Milei: "Sigo con esperanza"

Guillermo Francella se refirió públicamente por primera vez al Gobierno de Javier Milei en sus primeros tres meses de gestión y manifestó su apoyo a las medidas que está tomando.

"¿Cómo estás viendo el país?", le consultaron en Radio Mitre al destacado actor. A lo que Francella comentó: "Con esta con incertidumbre de ver cuando termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas".

"Lo que sí sé es que eran más que necesarias, se sabía que iba a haber una cirugía mayor, lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente", continuó el artista.

Embed

Y siguió en esa línea: "Después, qué iba a suceder con la oposición, con la Ley ómnibus, el DNU y todo, se sabía que iba a haber contraste. A 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir".

"Así que sigo con la esperanza, no se con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo. No pierdo las esperanzas", cerró Guillermo Francella.

Cabe recordar que en estos últimos días se conocieron, entre otras voces de la farándula, las opiniones de Mirtha Legrand y Ricardo Darín, quienes cuestionaron los recortes de presupuesto en el área de Cultura.