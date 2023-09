Cinthia Fernández explotó indignada tras una dura sanción por sus videos en bikini

“Yo dije ‘exceso de trasero’. Cuando entro a ver lo que consideraban ‘material inapropiado’ era la promoción de la nueva temporada de mis bikinis y el lanzamiento que vendrá para el Día de la Madre en mi cápsula de maquillaje”, siguió.

La ex vedette cree que la medida es totalmente injusta: “Me sentí totalmente discriminada, ¿porque tengo un cuerpo llamativo no puedo promocionar bikinis? ¿Cómo sería la onda?”.

Embed

“Lo que pasa es que hay una manga de resentidas, porque las peores son las mujeres, no creo que los pajerlis de los hombres lo hagan, que denunciaron los videos de bikinis que subí”, agregó.

Cinthia remarcó que no entiende por qué cuestionan que una mujer se muestra en bikini: "Yo a la playa vestida no voy, ya pasé la época de Emiratos Árabes. Me parece que tengo todo el derecho del mundo en sacarme una foto en bikini, mostrarla y lanzar mi cápsula. Sin contar que por privado me mandan fotos de chot*s sin parar y nadie penaliza nada... ¿vos me podés mandar eso y yo no puedo promocionar mis bikinis? ¿Cómo es don Instagram?”.

La ex de Matías Defederico aclaró que no descarta la posibilidad de iniciar un juicio por discriminación porque “una manga de resentidos denuncia una publicación donde yo promociono mi cápsula e Instagram considera que eso es obscenidad”.

La bailarina exigió cambios en Instagram. “¿Por qué no revisan las publicaciones con una persona en vez de con un robot? Controlen a los señores que mandan fotos desubicadas, porque eso sí va contra las normas de Instagram y pasa todo el tiempo...”, cerró.

Cinthia Fernández

Aseguran que Cinthia Fernández podría irse del país: los motivos

En medio de la incertidumbre por los cambios que podrían darse en el programa Bien de Mañana (El Trece), se supo que la panelista Cinthia Fernández estaría analizando dar un importante cambio en su carrera dentro de los medios.

Sucede que la periodista, Laura Ubfal, informó a través de su portal de noticias que Cinthia tendría planes de irse a trabajar a Uruguay en caso de que se levante el programa conducido por Fabián Doman.

Incluso, detalló que la panelista habría tenido una charla con una de las productoras del magazine, donde pidió que la mantengan al tanto de la situación y así poder confirmar sus propuestas laborales en el país vecino. “Avísame si nos levantan”, habrían sido sus palabras.

A su vez, Cinthia se expresó en sus redes sociales y mostró cierta ironía ante las dudas sobre la continuidad del ciclo televisivo.

"¿Cómo es amigo @angeldebritooki? Estoy desempleada y me entero por vos...¿Significa que puedo seguir de vacaciones y no tengo que volver?", bromeó junto a una captura donde el periodista anunciaba que el programa podría ser reemplazado por la llegada de Carmen Barbieri a El Trece.