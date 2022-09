La mamá de Matías Defederico le propuso una "tregua" a Cinthia Fernández

Este martes, una nota con Es por ahí, Cinthia le respondió a su ex suegra: "Les expliqué a mis hijas que no las van a echar del colegio, que es una mentira. Que es una señora que no me quiere, que me odia".

image.png

La propuesta de Analía Frascino a Cinthia Fernández

Analía Frascino, la mamá de Matías Defederico estuvo en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, y se refirió a sus polémicas declaraciones sobre los problemas que enfrenta Cinthia Fernández en la escuela de Francesca, Charis y Bella.

"Lo del colegio lo decidí contar yo.... mi hijo no tiene nada que ver, que a él no lo castigue por esto", advirtió en el ciclo de América TV.

Embed

En medio de la charla con Mazzocco, Analía le propuso una "tregua" a Cinthia. "Yo lo único que quiero es que le devuelva mis nietas al padre. Que las nenas lo puedan ven y yo le firmo un papel, donde diga que nunca más veo a mis nietas", manifestó.

Por último, la mamá de Defedrico deslizó una teoría sobre el eterno enfrentamiento entre la panelista de Momento D y su hijo. "Ella quedó enamorada de Matías, nunca lo superó", cerró.