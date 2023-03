Cinthia Fernández expuso a un hombre mayor que la acosó en la calle y compartió el video de cómo lo increpó 

Acto seguido, agregó: “Y yo hice esto: lo fui a buscar”, dando paso a las imágenes de ella buscándolo adentro del hipermercado, mientras relataba: “Me voy a tomar la molestia de ir al supermercado a escrachar a este señor que se baboseó en la calle”.

Cinthia y acosador.jpg

“Quizás, así empiezan a tener más vergüenza y lo dejan de hacer. Estoy harta de convivir con estos babosos, y soy fina al decir babosos”, disparó. Al tiempo que luego de unos minutos, al encontrarlo en la caja lo encaró sin titubeo, diciéndole: “¿Me tiene ganas de decir lo que me dijo?”.

“No fui yo, creo que hay un error”, intentó evadir la siatuación el acosador, pero ella subió la apuesta: “¿Sí? Lo vieron, sino pido las cámaras de seguridad del local. Va a ser muy famoso, no se preocupe”.

De esta manera, el hombre no tuvo más remedio que admitir lo hecho y se disculpó frente a la cámara de Cinthia que lo filmaba. “Yo te pido disculpas si te molestó pero yo no tuve ninguna intención de molestarte” atinó a decir, mientras la bailarina concluyó: “Así uno tiene que actuar cuando ve a un degenerado en la calle”.

Embed

Cinthia Fernández realizó duras declaraciones tras la muerte de Tristán: "Un abusador menos"

Tras la muerte del capo cómico Tristán el pasado 25 de marzo como consecuencia de una neumonía bilateral a sus 86 años en una hospital cordobés, Cinthia Fernández lo recordó de la peor manera luego de los conflictos judiciales que tuvieron en el pasado cuando trabajaron juntos y ella aseguró haber sido acosada por él.

Entrevistada por Intrusos (América TV), la vedette fue contundente cuando le consultaron por el fallecimiento del Tristán. "No me va ni me viene... Para mí, un abusador menos. Un abusador de mujeres fue una persona que tuvo conductas de degenerado todo el tiempo" disparó de entrada.

En tanto, agregó tajante: "Siento que él siempre hizo un abuso de poder totalmente de su figura y de que un medio hipócrita lo puso en un lugar intocable... y hoy la cosa cambió...". Al mismo tiempo, Cinthia recordó el juicio que mantuvo con el cómico en los comienzos de su carrera, y remarcó que la declararon en rebeldía al no presentarse, "porque no encontraron argumentos en mi causa".

Cinthia Fernández Tristán.jpg

Además, justificó sus dichos recordando situaciones intolerantes para cualquier mujer: "Tenía que soportar todo el tiempo que este tipo me diga 'guarda que Braulio te escupe', refiriéndose a su pene hablando de una eyaculación" a sus 17 años, o "Vení date vuelta, dejame tocarte la colita" antes de salir a escena.

"Este tipo fue un degenerado y un asqueroso toda la vida. Yo estaba tan harta que un día le hice pis en un vaso y se lo dejé como para que pensara que era jugo de manzana... Imaginate el acoso que sentía" continuó recordando su enfrentamiento con Tristán, siendo ella nueva en el ambiente y él un hombre con décadas sobre el escenario y con un cultura enteramente machista.

Por último, Cinthia Fernández concluyó disparando tan sincera como siempre: "Si vos me preguntás si me alegro... y sí, para mí hay uno menos, que las pague abajo donde las tiene que pagar. Hizo sufrir a un montón de minas".