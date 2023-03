Cinthia Fernández reveló la fuerte frase que le dijo Matías Defederico cuando le contó que sus hijas querían jugar al fútbol

“¿Al padre le gusta que jueguen? ¿Cúando van, juegan con el padre?”, le consultó Mariel Di Lenarda, teniendo en cuenta que Defederico fue futbolista profesional.

Embed

A lo que Cinthia Fernández admitió: “Yo me calenté por un comentario machista que hubo en Twitter que decía ‘era obvio, son tortas’ por jugar al fútbol. Todavía sigue existiendo gente boba como esta”.

Y ahí reveló: “La primera vez que le dije (a Defederico) ‘mirá que las chicas quieren jugar al fútbol’ su reacción fue ‘no, no, después se hacen tortilleras’”.

“Me lo dijo el padre, jugador de fútbol. Me dijo eso y ahora se le cae la baba. El fútbol es machista”, cerró Cinthia Fernández.

cinthia fernandez 3.jpg

El contundente gesto de Cinthia Fernández contra la mamá de Matías Defederico por la deuda de alimentos

Cinthia Fernández no baja la guardia. La panelista de Nosotros a la mañana, El Trece, mantiene una batalla sin freno contra su ex, Matías Defederico, por las hijas que tienen en común, Francesca, Charis y Bella.

En los últimos días, en su cuenta de Instagram, la bailarina apuntó al ex jugador por el incumplimiento de sus obligaciones como padre. En un posteo en dicha red social tildó de "rata" al padre de las nenas.

Cinthia se quejó porque sus hijas comenzaron las clases y Defederico no estuvo presente. En su catarsis con sus seguidores, la panelista de El Trece apuntó también contra la mamá del ex futbolista, Analía Frascino.

"Ay, ex suegrita, los palos te incluyen a vos", expresó la ex vedette en un video que colgó en sus historias. La grabación termina con un "fuck you" dedicado a la abuela de Francesca, Charis y Bella.