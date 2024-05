Cinthia Fernández confesó lo que más la angustia de la maternidad: "¿Les pasa?"

Como es usual en Cinthia, a través de sus redes sociales activó la cajita de preguntas para que sus seguidores compartan sus experiencias también y en la consigna expresó: "Nada que odie más que estudiar con ellas".

A continuación, amplió sobre este tema y explicó: "Me colapsa. Se me rompe mi vinculo como madre en este momento. Es algo que no disfruto para nada. Me genera estrés, angustia, todo. ¿Les pasa?".

Cinthia Fernández sobre estudiar con sus hijas

Cinthia Fernández estalló de bronca tras escuchar el testimonio de Máximo Thomsen

Máximo Thomsen habló por primera vez en una entrevista con Telenoche a cuatro años del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, por el que fue condenado a prisión perpetua en la Alcaldía de Melchor Romero.

Lo cierto es que la entrevista causó opiniones encontradas en los televidentes y muchos repudiaron las declaraciones del acusado al dar su versión de lo que ocurrió aquella noche del 2020.

Algunas de las frases que más resonaron luego de conocerse su testimonio fueron: "Fernando pegó", "Nunca pensé que podía matar a alguien", "No me siento un asesino".

En medio del revuelo, Cinthia Fernández fue unas de las famosas más contundentes y a través de su cuenta de X expresó: "¡Cagón! Basura! Sos el mismo que dijo en un msj de WhatsApp: CADUCO”.

"Después sin ningún tipo de problema te clavaste una hamburguesa y te cagaste de risa. Pudrite en la cárcel y que te la hagan parir, tanto que no tengas más ganas de vivir #justiciaxfernando", completó.