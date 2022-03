Cinthia Fernández ignoró a Estefi Berardi y crece la tensión entre ellas

Berardi llegó al evento y saludó uno por uno a los invitados. Sim embargo, la actual integrante de Momento D (El Trece) la ignoró y prefirió no dirigirle la palabra.

En un posteo en su cuenta de Instagram, Cinthia explicó por qué no quiere tener contacto con la panelista de LAM.

"No voy a saludar a una persona que me dijo psiquiátrica, que me injuria, que dice mentiras sobre mí y me hostiga", expresó la ex angelita.

Cinthia advirtió que no quiere darle prensa a Berardi. "No voy a inflar a una persona", sentenció.

La respuesta de Estefi Berardi a Cinthia Fernández

En LAM, Estefi Berardi contó cómo fue el tenso cruce con Cinthia Fernández.

"Cuando entré al cumpleaños, yo no vi quiénes están. Iba mirando las caras y veo una chica con los pelos para adelante y la luz del celular que le daba en la cara, parecía de la película La llamada. Me dio una persona poseída, loca, psicópata", detalló la angelita.

Berardi señaló que volvieron a cruzarse en otro cumpleaños y, una vez más, Cinthia la ignoró.

"Ella tampoco me saludó el segundo día, en el cumpleaños de Yanina. Si no tiene sentido del humor, le pido disculpas", sentenció.