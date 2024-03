Cinthia Fernández mostró el cambio de look de sus hijas e hizo un contundente descargo contra los haters

Embed

Acto seguido, agregó contundente: “Primero: el que rompa los huevos con que teñí a las nenas… Sí, se tiñeron y cortaron el pelo por decisión propia autorizada por esta pésima madre que soy”.

“Segundo: no toca ningún producto la raíz y además de eso utilizan otros productos distintos a los adultos”, detalló sobre la técnica que usaron para el pelo de sus hijas.

Y aseguró: “Tercero, el que venga con el libro de maestra/o Siruela criticando, lo bloqueo. Acá abajo solo se deja amor”.

Cinthia Fernández quebró en llanto tras haber llegado a un acuerdo con Matías Defederico

Este jueves en DDM, Cinthia Fernández reveló que llegó a un acuerdo con su ex, Matías Defederico, con quien tenía una batalla legal histórica por el incumplimiento de sus obligaciones como padre.

"Durante este tiempo sufrí mucha violencia económica. Ahora, se termina una tortura", destacó la bailarina y panelista, que asistió al programa de Mariana Fabbiani junto a su abogado, Roberto Castillo.

"Hay una deuda de alimentos por ejecutas. Matías dice que no tiene liquidez. Entonces, nosotros dijimos fue: 'compensemos'. Ambos progenitores le deben alimentos a sus hijos, Cinthia tiene liquidez, entonces, Matías cede lo que le corresponde a él de la vivienda", sumó el letrado.

Cinthia expresó su tranquilidad porque su ex decidió hacerse cargo de sus obligaciones atrasadas: "Celebro que él haya tomado conciencia. No sé si está ahogado o por qué, no me interesa, pero se terminó esto".

La bailarina no pudo evitar emocionarse al recordar el momento más duro de los últimos años. "Un día mi mamá me manda una mensaje y me dice: 'no hay yogurt para las nenas'. Entré a la cuenta del banco y tenía 2 mil pesos. No sabía cómo decirle a mi mamá que no iba a poder llevarles yogurt", contó, entre lágrimas.

"Eso me desesperó. Eso fue horrible. No tener plata para comprar comida es feísimo. Lo solucioné porque me encontré con gente muy buena en el camino. Ese día la niñera me vio devastada. Yo no podía más", agregó.

La ex angelita recordó que Ángel de Brito le dio una gran ayuda en ese momento. "Tenía dos trabajos. En uno no me pagaban y, en el otro, cobraba cuando terminaba con mi participación. Ahí me rescató Ángel. Por eso, le debo muchísimo. Gracias a él le pude dar de comer a mis hijas", rememoró

Al finalizar, Cinthia resaltó que, con el tiempo, su situación económica mejoró, aunque tuvo que continuar con su lucha en la Justicia. "Hoy no tengo esos problemas, pero la pasé mal. Afortunadamente, ahora llegamos a este acuerdo y estamos esperando que sea homologado", cerró.