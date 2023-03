Duro revés judicial para Matías Defederico por la guerra con Cinthia Fernández

Embed

"Él quería sacarse de encima ese auto para evitar que fuese embargado tras el reclamo de su ex. La Justicia actuó más rápido y, por esa razón, proceden con la inhibición", añadió la panelista.

La abogada Mariana Gallegos, que estuvoien el piso de Intrusos, dio más detalles sobre la medida: "Son medidas cautelares de garantía para alimentos a futuro".

La invitada comparó la situación entre Cinthia y Matías con lo que vivieron tiempo atrás Wanda Nara y Maxi López. "Maxi nunca pagaba, nunca pagaba, nunca pagaba... Le embargaron una parte de la casa. Luego, otra parte, otra, y otra. Un día, como él no pagó nunca alimentos, Wanda se quedó con la casa", ejemplificó la letrada.

Cinthia Fernández fulminó a la hermana de Matías Defederico: "Es un pichón de víbora igual que la madre"

Los conflictos entre Cinthia Fernandez y su ex, Matías Defederico, parecen no tener fin. La semana pasada, en Intrusos (América TV), la mamá de Charis, Bella e Isabella habló de los varios conflictos que mantiene con el padre de sus nenas, y quien ahora se subió al tren de la discordia es Maqui, la hermana del ex futbolista.

"Durante este fin de semana, las nenas de Cinthia estuvieron con la familia paterna, y no cayó bien un video que subió Cinthia de "la abuelita", sin dar nombres, y la hermana de Matías Defederico, Maqui, recogió el guante, y le contestó", contó Pampito.

"Mientras vos hacés videos hablando y deseándole la muerte a mi mamá, nosotros pasamos un domingo en familia! Espero que algún día puedas lograrlo. No se qué clase de ser humano sos... De igual manera, deseo que algún dúa puedas soltar todo ese odio que llevas dentro. Sólo por ellas, que es lo único que importa", decía la publicación de Instagram de la tía de las nenas.

"Cinthia luego le contestó y le dijo: "Me dicen por cucaracha que alguien se está haciendo cargo. El año tiene 365 días, no juegues al family game cada seis meses", publicó en sus stories.

En diálogo con Pampito, Cinthia le dijo que no tenía nada de contestarle aunque aseguró que "es un pichón de víbora igual que su madre", sin embargo defendió a la otra hermana de Matías, quien sí tiene contacto con sus hijas.

Sobre Maqui, cerró, picante: "¿Fue la misma que me trató de mentirosa cuándo dije que su hermano era golpeador? Que cierre la boca, es un consejo sano que le doy".