Cinthia Fernández mostró las fuertes heridas que tuvo tras su exigida rutina de entrenamiento

Así las cosas, en las ultimas horas Cinthia compartió el paso a paso de su exigida rutina y expuso para sus 6 millones de seguidores el lado b de sus prácticas.

“El que quiere resultados, hay que hacer sacrificios”, escribió la mediática en una historia donde mostró los callos que le salieron en las manos por la fricción y presión de hacer levantamiento de pesas.

Cinthia Fernández heridas

La escalofriante experiencia paranormal que vivió Cinthia Fernández

Cinthia Fernández quedó profundamente sugestionada después de ver la película Ouija, en la cual un grupo de adolescentes se reúne para invocar espíritus desde el más allá.

En su cuenta de Instagram, la panelista y bailarina relató que está armando la ambientación de una sala de escape, que se inspiró en ese film.

El proceso fue sumamente atemorizante para Cinthia. "La sala que preparamos creo que es peor que la película. Para que entiendan, yo ya no puedo entrar sola del cag... que me da la escenografía. Además de eso, se me abre una puerta de una de las habitaciones sola naturalmente”, comenzó diciendo.

Cinthia Fernández paranormal

“Necesito charlar con ustedes una cosa... En el escape hay una sala que se llama Ouija, o sea... para empezar a jugar tienen que decir la frase, que no la voy a decir acá en mi casa”, siguió.

Cinthia reveló que se quedó profundamente sugestionada con la palabra "ouija", que en la película evitan decir. "Si está el tablero y se dice la frase, por más que yo esté creando un escape y sea un juego, ¿hay manera de que eso se transforme en realidad? O sea, chicos, recién ayer caí en consciencia de esta locura. Tengo que cambiar toda una sala”, señaló.

“Si cambio la frase estaría todo bien, ¿no? O sea, si yo digo otra frase, no pasa nada porque no estaría literalmente jugando”, agregó.

Finalmente, la panelista se dio cuenta qué tenía que hacer para evitar mencionar esa palabra. "Me estoy dando cuenta de que ninguna sala de escape tiene esa temática. Tienen un montón, pero de Ouija no hay ninguno. Pues, claro. No, chicos, estoy en crisis. Yo creo que cambiando la frase va”, concluyó.