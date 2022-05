Embed

"Me prohibió la entrada al barrio porque interpuso una medida cautelar y, en la garita de seguridad, tienen que ver si me pueden dejar pasar o no. Es un ser nefasto", afirmó la panelista, furiosa con el padre de sus hijas.

"Otro papá, de unos compañeritos de las nenas, que vive ahí, me salvó porque él las llevó a las nenas", explicó.

Cinthia remarcó que fue innecesaria toda la situación que vivió con sus hijas en la puerta del country donde tiene propiedad su ex. "No solo no aporta, lo que tiene que aportar, sino que además, es un violento", sentenció.

Cinthia Fernández reveló cuál es la suma que le pasa Matías Defederico por sus hijas

En diálogo con LAM, Cinthia Fernández relató que pasó un momento tremendo porque su ex, Matías Defederico, le prohibió ingresar al country donde él vive.

Como si eso fuera poco. La bailarina reveló que su ex le pasa una suma muy baja por las hijas que tienen en común.

"Me pasas 55 mil pesos. Para mucha de gente es un montón, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir", fue el reclamo de la panelista de Momento D.

Cinthia indicó que con esa cifra, ella hoy es quien cubre la mayoría de los gastos que tienen las niñas.

"Se compra una casa, un auto, se puso un negocio, ¿y no tiene guita para pagarme? Si no tenés guita, andá a laburar", sentenció.