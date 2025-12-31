Celeste Cid despidió el 2025 con una deslumbrante foto en bikini desde El Bolsón: "Fiaca"

"Me da fiaca hacer un resumen de año. Así que mi resumen de año va con estas dos fotos. Pd: el que viene será un año glorioso", expresó en su posteo la artista.

Además, en otra publicación, la madre de André y Antón se mostró maravillada por la naturaleza durante su visita a El Bolsón: "Hay que venir, confirmo", expresó.

La publicación se llenó de likes y comentarios a puro elogio de sus seguidores e incluso Jimena Barón fue una delas famosas que dejó su opinión en el posteo: "SAME, lindísima", expresó la cantante.

celeste cid foto sexy bikini en el bolson 2

Celeste Cid enfrentó los comentarios por su apariencia con una fuerte y profunda reflexión

Tras recibir algunas críticas desde las redes donde se marcaba su "nueva" apariencia física, Celeste Cid respondió con un contundente mensaje desde Instagram. Ante los comentarios y especulaciones que detectó sobre esta tema, la actriz decidió responder con reflexivo posteo desde sus historias.

"A propósito de las muchas notas que tuve que hacer estos días, me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y mi trabajo que no quería dejar de agradecer. 30 años, este año, me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, y saber que fui compañía en tantos momentos. Se siente muy linda esa cercanía... gracias por el amor”, agradeció primero la actriz ante las muestras de cariño que recibe a diario.

Y luego se refirió directamente a los comentarios que cuestionaban su apariencia: “Y leí otros comentarios, sobre todo aquellos que hablaban de cuestiones estéticas (‘ya no tiene la misma cara que a los 20′, ‘¿qué se hizo?’, ‘basta de cirugías’). No quise dejarlo pasar, porque creo que hay un tema de fondo que, como mujer, por supuesto me convoca y que observo en las redes en general".

"Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de ser cruel, es imposible. No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, se plantó firme la artista.

Y cerró su reflexión haciendo referencia a los mandatos sociales: “No hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘No se nos está permitido envejecer’. Pues bien, no hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, porque también es tiempo de nuestras propias vidas”.