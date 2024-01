Cinthia Fernández reveló la millonaria cifra por alimentos que debe Matías Defederico

En este contexto, desde sus historias de Instagram, Cinthia Fernández compartió un video donde aclara la situación judicial por la cuota alimentaria de sus hijas, Charis, Bella y Francesca.

Embed

"El acuerdo (con Defederico) no está homologado, estamos esperando. Yo tengo el 50% de mi casa y el otro 50% le corresponde al progenitor. Él tiene una deuda de más de 20 millones en alimentos y eso sumado a lo que se estima que va a deber porque hasta ahora no pagó y el valor de la cuota sigue actualizándose en el tiempo", precisó Fernández.

Luego remarcó: "Ese dinero se va a descontar de su parte de la casa, lo que me correspondería del alimento de las nenas. El restante, yo se lo pago. Cualquier duda me consultan, la única que voy a poner guita soy yo y está bueno que se respeten los acuerdos y ojalá que salga, todavía no salió".

"Plata me deben a mí que mantuve a mis hijas sola. Yo sólo peleo por los derechos de mis hijas, él familia mía no es. Y espero que con este acuerdo tengamos al menos un poco de paz", remarcó la panelista.

Y cerró con una reflexión del tema: "Si paga no es para festejar ni para aplaudir porque es una obligación que debería estar cumpliendo sin vueltas. Se aplaude que se haya logrado después de muchas luchas y herramientas judiciales que un padre debería pagar naturalmente. Si se da estaríamos saldados y todos haciendo lo que corresponde".

cinthia fernandez.jpg

A Cinthia Fernández la pasaron cosas extrañas y responsabilizó a la mamá de Matías Defederico

Por estas horas Cinthia Fernández acusó a su exsuegra, Analía, de ser la responsable de la extrañas situaciones que vivió en su casa en las últimas semanas.

Así lo reveló Facundo Ventura en Empezar el día, Ciudad Magazine, el programa conducido por Amalia Yuyito González. “Ella vivió varios sucesos paranormales en su casa y le echa la culpa a su exsuegra, la mamá de Matías Deferico”, reveló el panelista antes de compartir la palabra de la Cinthia.

En los videos que ella misma compartió desde sus Instagram Stories, disparó: “Acabamos de llegar a casa y una seguidora me pasó el momento en que dice que ve a la bruja blanca”, en referencia a su ex suegra -aunque sin nombrarla- dado que desde hace años la acusa de hacer magia oscura.

Al tiempo que sumó: “Para mí es como el reflejo de algo, lo más gracioso es que estoy volviendo a ver Stranger Things y estoy flasheando cualquiera”, mientras le pidió a su fandom que opinasen sobre los extraños y cuánto tiene que ver en ello la abuela paterna de sus tres hijas.