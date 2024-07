Cinthia Fernández reveló si se volvería a casar en medio de su romance con Roberto Castillo: "A veces la vida..."

“¿Te casarías otra vez Cin?”, le preguntó un seguidor. A lo que ella contestó segura: “Sí. A veces la vida te puede hacer no resistir archivos”, indicó haciendo referencia a lo vivido con el padre de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

Otra pregunta fue también apuntada a su actual situación sentimental: "¿Tu novio es tu abogado?". A lo que Cinthia Fernández contestó con humor: "Ahora le voy a preguntar si puede tener título doble".

Tras confirmarse la relación, Cinthia aclaró que cuando Castillo le declaró su amor él ya estaba separado de su ex, Daniela Vera Fontana. “Yo no tengo por qué pelear con ella. No me hago la buena ni nada, pero también tengo un límite. También me separé, también sufrí y entiendo que pueda tener bronca”, indicó la panelista.

Cinthia Fernández contó cómo es el vínculo de Roberto Castillo con sus tres hijas

Hace algunos días Cinthia Fernández confirmó su historia de amor con el abogado Roberto Castillo, y en medio del escándalo que la noticia generó con su ex mujer, la mediática decidió enfocarse en las cosas lindas de su nueva relación.

Como suele hacer para conectarse con sus seguidores, en las últimas horas Cinthia activó la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram y allí un usuario le preguntó por la relación del abogado con sus tres hijas.

"¿Tus hijas ya saben que estás de novia?", fue la pregunta que recibió la angelita y aseguró: "Si, ya lo conocen porque nos acompañó en cuatro años de lucha. Ese punto fue fácil".

Luego, en la misma respuesta, profundizó en el vínculo que el profesional mantiene con las pequeñas y resaltó que siempre las trató con mucho cariño.

"Es una persona que ya la conocían y tenían de vista, el ama los chicos y siempre fue muy amoroso con ellas porque su trabajo fue defenderlas también durante mucho tiempo", expresó.