Cinthia Fernández reveló su arte oculto: "No tenían este secreto"

Y explicó sobre el caballo que dibujó de manera particular: "Este dibujo ya se lo dediqué en privado a una persona muy especial. Es su animal preferido i Love you (no pongo el nombre así no la vuelven loca)".

Fernández además compartió un video con el paso a paso para realizar la obra. "Fui yo", comentó al mostrar el resultado final. ¿Qué te pareció su dibujo?

cinthia fernandez 1.jpg

La bronca de Cinthia Fernández tras la condena a Aníbal Lotocki

El polémico cirujano de los famosos Aníbal Lotocki fue condenado el miércoles a 4 años de prisión por lesiones graves y lo inhabilitaron por cinco años para ejercer la medicina.

Fue tras las denuncias de Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, quienes argumentaron sufrir distintos problemas de salud graves tras pasar por el consultorio del doctor.

Al enterarse de este fallo, Cinthia Fernández mostró su indignación vía Twitter: "Qué falta de respeto a las víctimas de Lotocki con los 4 años pedorros que le dieron, cuando dejo gente con consecuencias perpetuas en su cuerpo, y no te digo de las personas que fallecieron en su quirófano".