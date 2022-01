Ángel de Brito tomó partido entre Cinthia Fernández y Matías Defederico

Embed

Y añadió: "Porque no me denuncia si miento en esta acusación de golpeador por qué? Por favor, desde el día uno mi relación es pésima y no había ninguna mujer, y mis razones son varias y todas tienen q ver con las responsabilidades de padres".

"Todo a la justicia y a demostrar todo y cada una de las acusaciones . No más todo hasta lo mínimo a la justicia así lleve años", cerró Fernández.

cinthia fernandez.jpg

La banca de Ángel de Brito a Cinthia Fernández

Ángel de Brito lanzó una serie de mensajes vía Twitter donde apoya públicamente -como era de esperar- a su ex compañera de LAM, Cinthia Fernández. "Todo tranki @cinthifernandez? Te banco siempre", expresó el conductor junto a un emoji de corazón.

"Te amo siempre. Vos si que sabes todo. A nada de irme allá y hacer LAM VIRTUAL", le respondió su amiga. Y ahí el periodista reafirmó su postura a favor de ella: "Te espero acá con tus angelitas, sos una madre excelente. No me lo contó nadie, lo viví".