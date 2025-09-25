Ángel de Brito fulminó a Flor Vigna con una frase lapidaria tras su enojo con la prensa

Fue en este contexto que De Brito se refirió a Flor Vigna desde su programa de stream Ángel Responde (Bondi Live). “Llevátela a esta ridícula tendrían que haber dicho. Qué mina confundida, andá a terapia Flor Vigna que te va a ayudar”, disparó de movida el conductor tras repasar la reacción de la bailarina frente a los noteros.

Pero eso no fue todo. Porque acto seguido agregó tajante: “Ella tiene todo el derecho del mundo a dar notas a determinados medios, pero cuando provoca situaciones como hablar mal de Sabrina Rojas y decir que arruinó su romance, meter a Luciano Castro en la bañera con las bananas y la muñequita, o contar que vivió un infierno con él… es de mosquita muerta, porque tira la bomba y después piensa que no la van a ir a buscar”.

“Entonces digo: ‘no seas caradura’. Si vos tirás la piedra, te hacés la picante, te hacés la mediática para tener vistas en las redes, después no le eches la culpa a los noteros”, concluyó exponiendo así la polémica estrategia mediática de Vigna.

flor vigna luciano castro griselda siciliani.jpg

Cómo fue la escandalosa separación de Flor Vigna y Luciano Castro

La polémica ruptura entre Flor Vigna y Luciano Castro marcó el final de una relación que se extendió por alrededor de tres años y que terminó en medio de fuertes acusaciones. Según reveló públicamente la cantante, el motivo principal de la separación fue una infidelidad por parte del actor, quien habría mantenido un vínculo con la actriz Griselda Siciliani. Esta situación fue determinante para que la bailarina decidiera cortar el lazo durante el verano de 2024.

Así, tiempo después Vigna confesó que atravesó un momento sumamente doloroso, ya que nunca antes había tenido que enfrentar una traición en pareja. La artista relató que se enteró de lo ocurrido tras una discusión telefónica, en la que el propio Castro reconoció su engaño. A esa tensión se le sumaba la diferencia generacional de casi dos décadas, que según Flor repercutía en la relación y la hacía sentir, en ocasiones, condicionada emocionalmente.

Pese al golpe anímico y la exposición mediática que generó la noticia, la cantante buscó refugio en su carrera artística, intentando concentrar sus energías en nuevos proyectos personales y profesionales para dejar atrás un capítulo que calificó como muy duro.

luciano castro flor vigna.jpg

La separación, sin embargo, no solo involucró a la pareja. Con el paso de las semanas, la presencia mediática de Griselda Siciliani y las declaraciones que circularon en distintos programas de espectáculos mantuvieron vivo el escándalo y multiplicaron las especulaciones alrededor de los protagonistas.

Si bien la relación formal entre Vigna y Castro se había terminado tiempo atrás —a comienzos de 2024—, la artista volvió a hablar del tema recientemente y lo describió como un auténtico “infierno”. En sus palabras, debió enfrentar no solo la infidelidad sino también varios comportamientos que la lastimaron profundamente. Reconocerlo públicamente, asegura, fue parte del proceso de sanar y poder seguir adelante con su vida.