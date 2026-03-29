Carmen Barbieri confesó hace cuántos años no tiene pareja y un inédito romance: "Lo llamé y..."

"Amor no tuve, ni siquiera un encuentro, nada de nada", agregó con firmeza. Y explicó también por qué no podría conocer a alguien vía redes sociales: “Soy muy miedosa y gente que no conozco no salgo, así que me lo tienen que presentar”.

Eso le dio a pie a que cuenta su última y curiosa historia de amor que nació cuando un hombre le entregó un papel con su número de teléfono en la calle y tiempo después se decidió a llamarlo.

"Tuve un amor. Salí con muchacho que me levantó en la calle y le puse trapito. No voy a decir el nombre porque ya se casó y tiene una hija. Se emparejó con su auto en el taxi donde yo estaba y me tiró un papelito con su número de teléfono", recordó con una sonrisa.

Y cerró: "Estuvo dos meses debajo del velador el papelito y un día lo llamé y salimos siete meses. Él tenía 15 o 20 años menos que yo. Él se fue de la casa, no me aguantaba más (se ríe). Pero después nada más... ¡No encuentro, presenten!".

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Las fuertes imágenes con que Fede Bal recordó su lucha contra el cáncer con un video con Carmen Barbieri

En el marco del Día Mundial contra el cáncer (4 de febrero), Fede Bal reflexionó sobre uno de los momentos más duros de su vida: el diagnóstico de cáncer de intestino que recibió en 2020 en plena pandemia por Covid-19.

A casi seis años de aquel episodio, el actor abrió su álbum personal y publicó una serie de imágenes que retratan el proceso de tratamiento donde se lo ve realizando las sesiones de radioterapia y la rutina de los días de quimio y controles.

En uno de esos momentos reflejó un emotivo abrazo que se dio con su madre Carmen Barbieri por aquel entonces de total preocupación por su salud.

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“Hoy 4/2 es el día mundial contra el cáncer. Y no es un día más. Es un día para recordar, para abrazar, agradecer. Viendo estas fotos, no puedo dejar de emocionarme al reconocer la lucha que tuve que darle, los cambios que tuve que hacer y lo mucho que pasó. Ese soy yo, en plena pandemia, el día que termine la quimio y radioterapia y me dijeron que el tumor se había ido y que no iba a ser necesario operarme. Lo primero que hice fue ir a contarle a mi mamá, ahí ven su reacción en el video”, indicó el actor.

Y agregó profundo: “Es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad. Es un día para seguir peleándola si estás en tratamiento. Es un día para agradecer a los que te acompañaron en el proceso. Es un día para seguir escuchando tu cuerpo y seguir haciéndote los controles y estudios de rutina. Es un día para agradecer estar vivo. Todo mi amor para los que perdieron a sus seres queridos por esta puta enfermedad y todo mi apoyo a los que le siguen dando batalla”.

Publicación Fede Bal 2