Cómo es el novedoso proyecto que unió a Maite Peñoñori, Mónica Ayos y Diego Olivera en Miami

La periodista y los actores estrenaron juntos el programa de streaming Circo Beach y compartieron sus sensaciones desde sus cuentas de Instagram, a pura felicidad por el comienzo de este nuevo espacio.

monica ayos maite peñonori diego olivera.jpg

"Gracias por ser parte de este gran estreno de Circo Beach y enviarnos todo su amor. ¿Qué les pareció este primer episodio? ¿Cuál fue su parte favorita?", describieron desde el Instagram del medio.

En tanto, Mónica Ayos se mostró entusiasmada por esta nueva propuesta: "Nada me gusta mas que reír con ganas... por eso agradezco seguir divirtiéndome en cada nuevo camino mediante espacios que nos hagan felices como niños, sin perder la capacidad de asombro".

"Es hermoso cuando la vida te cruza con gente en esa misma frecuencia y podemos jugar. Ayer lanzamos @circobeach_ok (en YouTube #circobeach) un canal streaming desde cero", agregó la actriz.

"Eso nos vuelve gente valiente y con mucha confianza, ¿no? Animarse es la que va, y nosotros ya rompimos el hielo, más adelante romperemos moldes y luego récords", expresó la actriz a puro entusiasmo sobre este nuevo trabajo.

monica ayos maite peñonori diego olivera 2.jpg

Mónica Ayos reveló la importante enseñanza que le dejó Natalia Oreiro en Sos mi vida

Mónica Ayos fue invitada al ciclo Noche al Dente, América Tv, y en la charla con Fer Dente recordó la enseñanza que le compartió Natalia Oreiro cuando compartieron elenco en la ficción Sos mi vida (2006) y que le sirve hasta el día de hoy.

"¿Es verdad que ella te enseñó a comer con palitos japoneses?", le consultó el conductor. Y la actriz contestó: "Sí, con Nati nos hicimos amigotas mientras grabábamos Sos mi vida".

"En uno de los breaks que teníamos, nos fuimos a comer a la vuelta que había un lugar de sushi japonés. Y también con ella tomé sake caliente por primera vez", continuó la actriz.

Y amplió sobre el buen vínculo que generó con la uruguaya en la ficción: "Para la Monita de Sos mi vida (personaje de Oreiro) nos intercambiábamos ropa. Ella tenía ropa de sus personajes y yo le prestaba lo que usaba para las comedias y servía mucho".

"La primera vez le dije: 'no quiero que te enojes pero me parece que la Monita tendría que usar esto...'. '¿Cómo me voy a enojar?', me dijo", recordó sobre aquel tiempo que compartieron trabajo.

"Natalia es súper generosa, humilde, copada, genia... Yo soy cero chupamedias pero laburé con esta tipa y es un diez", cerró Mónica Ayos a puro elogio sobre Natalia Oreiro.