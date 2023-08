Cómo está Eloy Rivera hoy después de casi perder la vida en un confuso episodio con su expareja y mejor amigo

En ese momento, se vio un video de la pelea que podría haber terminado en una tragedia. Según lo informado, la grabación fue realizada por una testigo que se encontraba en el lugar y pensó que se trataba de un hecho de inseguridad, ya que vio a Franco escondido detrás de un árbol mientras Eloy charlaba con Thalía.

En las imágenes se lo podía ver a Rivera sin remera junto a Thalía en la puerta de un edificio. A continuación se cruza con Franco en la calle y sigue caminando. “Larga el cuchillo, gato”, se escucha decir al ex de GH. En otra parte de la grabación, los jóvenes están peleando mientras Thalía grita: “Basta, basta Eloy”. Ese video fue una prueba fundamental para la investigación de la causa y favoreció a Rivera, que había terminado hospitalizado en aquel momento y luego estuvo preso hasta que recuperó la libertad gracias a labor de su abogado, Martín Francolino.

-¿Cómo quedó la causa judicial?

La causa está avanzando, todo está en manos de mi abogado Martín Francolino, al que estoy muy agradecido por todo lo que hizo. Estoy esperando que la Justicia actúe y con todas las pruebas que aportamos espero que se haga justicia y encierren a Thalía y Franco.

-Decis que las denuncias que ellos hicieron, fueron falsas...

Ellos mintieron en todo. Absolutamente en todo y encima fueron a la televisión a dar notas defenestrándome con puras mentiras para salvarse ellos ya que como no pudieron matarme cuando me acuchillaron entre los dos, Thalía que es una psicópata y cínica intentó por todos los medios ensuciar mi imagen y meterme preso.

-¿En qué mintió tu ex?

En todo su relato. Dijo que bajó al kiosco con Franco y yo estaba atrás de un tacho de basura esperándola como un loco con un cuchillo para matarla y que Franco heroícamente me sacó el cuchillo y me apuñaló en defensa propia (más de 10 veces). Encima me robó mis pertenencias. Todo esto es falso, está todo demostrado por las cámaras de seguridad del edificio donde ella estaba en la calle Dorrego en Palermo y por un testigo clave que aportó un video del momento del ataque que grabó la situación porque pensó que me iban a robar. En el video se lo ve a Franco atrás de un árbol con un cuchillo encapuchado, yo estaba a metros hablando con Thalía en la vereda porque ella me dijo que quería hablar conmigo. Fue todo una trampa, un plan armado por ella para matarme. Franco era mi mejor amigo, ella lo convenció de matarme y él que está re loco de la cabeza lo hizo. Gracias a Dios peleé por mi vida y le quité el cuchillo. Por eso puedo contarla, no se que hubiera pasado si no se lo sacaba. Estaría muerto y nunca se hubiese sabido la verdad.

-¿Tuviste miedo por tu vida?

Mucho, me cortaron por todas partes perdí mucha sangre. Cuando llegó el SAME me dijeron quédate quieto acóstate estas perdiendo mucha sangre te perforaron un pulmón. Entonces me subieron en una camilla a la ambulancia y yo le pregunté al paramédico '¿me voy a morir?' Y me dijo 'no sé estas perdiendo mucha sangre'. En ese momento solo pense en mi familia, en mi vieja y le pedí que me prestara su celular para llamarla y despedirme de ella quería decirle que la amaba, si esas iban a ser mis últimas palabras quería decirles todo lo que siento a mi familia.

-¿Sentís que este hecho te perjudicó?

Muchísimo. Me generó una mala fama terrible. Los medios poniendo títulos como Eloy Rivera asesino, Eloy Rivera intentó matar a su ex novia y demás que me afectó muchísimo psicológicamente. Tenía miedo de salir a la calle y que me linchen. Además estuve detenido en una alcaldía tres semanas por la falsa denuncia de ella. Rezándole a Dios para que aparezcan las cámaras y me liberen. Estando privado de mi libertad y pensando en el peor escenario, que era no poder probar mi inocencia, los presos me decían que me iban a dar mas de 10 años si no tenia pruebas. Una locura total, me apuñalaron, casi me matan y yo estaba preso. No puedo creerlo, es como ser el protagonista de una película de terror.

-¿Te gustaría volver a los medios?

Sí me gustaría. La última imagen que tienen de mi es de Gran Hermano 2015, yo era un adolescente tenía solo 20 años. No me gusta cómo me mostré en la televisión, no me gustó la imagen que di y me encantaría volver para que puedan conocer otra faceta mía mas humana e inteligente. Estoy muy agradecido a mi abogado y a mi papá que pobre fue a varios medios y hasta lo hicieron llorar en vivo, fue todo muy triste para mi familia.