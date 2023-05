Un impactante video donde se ve cuando el ex Gran Hermano Eloy Rivera es apuñalado por el novio de su ex

Embed

El 21 de abril, Eloy recibió el alta y fue trasladado a una comisaría. "Yo soy inocente y no intenté matar a mi ex. Ella está re loca y era ella la que me quería matar", manifestó luego de dejar dicho centro médico.

Este miércoles en Socios del espectáculo pasaron al aire un impactante video, donde se ve cuando el ex Gran Hermano es apuñalado por el novio de su ex, Franco Coronel.

Según explicaron en el ciclo de El Trece, la grabación fue realizada por una testigo que se encontraba en el lugar y pensó que se trataba de un hecho de inseguridad.

En el video se lo puede ver a Eloy Rivera sin remera junto a Thalía en la puerta de un edificio. Luego, se cruza con Franco en la calle y sigue caminando. “Larga el cuchillo, gato”, se escucha que dice el ex de GH.

En otra parte de la filmación, los jóvenes están peleando mientras Thalía grita: “Basta, basta Eloy”. Este material sería una prueba clave en la investigación de la causa y favorecería a Eloy Rivera, quien terminó hospitalizado y luego quedó detenido, pero ya recuperó la libertad.

eloy rivera.jpg

La primera foto de Eloy Rivera a la salida del hospital luego del violento episodio con su ex

El ex Gran Hermano Eloy Rivera fue detenido tras ser acusado de intentar asesinar a su expareja, Thalia Di Mario, cuando ella estaba con su actual novio, Franco Coronel, quien lo habría agredido con un cuchillo.

Luego del dramático episodio, el joven fue atendido en el Hospital Fernández, donde quedó internado. Este viernes, su padre, Juan Carlos confirmó a PrimiciasYa que su hijo fue dado de alta.

Embed

"Lo trasladaron a una comisaría y ahora a la alcandía en al calle Suipacha, cerca del Obelisco, mientras espera que se terminen los procedimientos administrativos", precisó el papá del ex GH.

En Socios del espectáculo mostraron imágenes de Eloy cuando se retiraba del hospital Fernández. "Obvio que soy inocente. No intenté matar a mi ex", expresó ante la cámara de El Trece.

En comunicación con PrimiciasYa, el ex GH insistió con su posición. "Yo soy inocente y no intenté matar a mi ex. Ella está re loca y era ella la que me quería matar", sentenció.