Gran Hermano: Ulises y Sandra se unieron contra Brian y le dijeron de todo

“Yo lo tengo entre ceja y ceja. Deja que caiga por su propio peso pero no le hagas propaganda más de nada”, deslizó Sandra cuando su compañero analizó un enfrentamiento con él.

Por su parte, Ulises disparó: “Si yo empiezo a hablar lo volteo como quiero, ¿pero para qué? Está muy sacado". "Un enfermo, yo no sé si el extrañar lo trastornó...Se pegó a Santiago", acotó ella.

“Todo el mundo sabe afuera que yo no soy un cagón. No tengo que andar probando nada, pero me da hasta lástima este papel que está haciendo. No corresponde”, aseguró el cordobés.

Ulises podría ser duramente sancionado por un grave error en Gran Hermano 2024

Ulises Apóstolo podría ser duramente sancionado por un grave error en la casa de Gran Hermano 2024. Al parecer, el cordobés comentó con sus compañeros a quién piensa salvar esta noche.

El muchacho es el líder de la semana y, por esa razón, tienen el poder de sacar a alguien de placa.

En una charla con Luz Tito, Luciana Martínez comentó que el cordobés podría ser sancionado porque estuvo conversando con otros participantes sobre su decisión.

"Ulises ya dijo que va a bajar a Jenifer, si es así lo tienen que anular", contó la bailarina. Si eso ocurre, el nombre de la persona que deje el juego el domingo podría cambiar.

Las encuestas en las redes señalan que Jénifer Lauría tiene altas chaces de dejar la casa. Habrá que esperar para ver si el cordobés puede usar su poder o recibe una sanción.