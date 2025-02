Cómo quedó la placa final de Gran Hermano 2024 tras la jugada de Lourdes

Embed

Luego, Lourdes reveló que subía a placa a Ulises Apóstolo. "Siento que podemos llegar a ir por el mismo objetivo. Yo quiero direccionar los votos Luz (Tito)", explicó la líder.

Luego, Luz tomó la palabra y aseguró que no entendía la jugada de Lourdes. "No tenés por qué entenderla", le respondió filosa la jugadora. "Ella dijo que respetaba la tregua, que no iba a subir a nadie de nosotros que estábamos desde antes", marcó Luz.

Por lo tanto, quedaron nominados en la placa final: Brian, Luca, Renato, Luz, Selva, Eugenia, Delfina, Marcelo y Ulises.

Martina explotó de celos al ver a Luca cerca de Lucía en Gran Hermano 2024

Luca Figurelli está cada vez más cerca de Lucía Petrone, una de las nuevas caras de Gran Hermano 2024. De hecho, el joven le confesó que siente algo especial por ella.

"La única que me cae bien sos vos", le dijo el chico de Berazategui a la novia de Lauty Gram.

Martina Pereyra, que siempre demostró interés por Luca, explotó al percibir que hay una química especial entre ellos.

En una charla con Ulises Apóstolo, la jugadora arremetió contra Luca por su acercamiento a Lucía.

Martina se enojó porque los vio preparando un bizcochuelo: "Ella no me importa, el tema es él... ¡él es el problema! Yo ahora no voy a salir de este cuarto".

"Se puso a preparar un bizcochuelo con ella y hace unos días lo hizo conmigo.... Le gusta... no soy tarada", remató, furiosa.