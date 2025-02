El preocupante video de Claudio Di Lorenzo que alertó a los fanáticos de Gran Hermano

“Gente, ¿cómo andan? Acá Papucho saludándolos. Quería agradecerles el apoyo, y como verán tuvo un quilombo nuevo. Cuando uno está de malas pasan todas”, comenzó diciendo a cámara.

Luego, describió: “Me estaban trasladando con la camilla para la ambulancia y hacer el traslado hacia mi casa. El camillero se tropieza, da vuelta la camilla y yo caigo contra el cordón de la vereda golpeándome el ojo, me luxé el brazo, y así estamos”.

Sin embargo, luego comenzó a reírse y sacándose los vendajes remató: “Mentira gente. Acá estamos, Papucho está volviendo, está recuperándose, y quería agradecerles a todos el apoyo que recibí, es hermoso el cariño y les quería mandar un beso a todos. Quiero volver, ayúdeme a volver".

"Caímos ante el mejor", "Me la re creí, si era Devi en lugar de él, era más probable que le hubiera pasado", "Te mereces volver papucho!", "Este chabón no me puede caer mejor", "Jaja caí!! Decí que vi hasta el final", fueron las reacciones de sus seguidores ante la broma.

Santiago del Moro confirmó el futuro de Claudio Di Lorenzo en Gran Hermano 2024 tras su operación de apéndice

Este domingo, el conductor de Gran Hermano 2024 (Telefe), Santiago del Moro, reveló si Claudio Di Lorenzo regresará o no a la competencia tras su operación de apéndice.

"Chicos, como sabrán, Papucho fue operado de apendicitis. Tiene que hacer el postoperatorio, obviamente. Por ende, rompió el aislamiento y no va a volver a la competencia", anunció el presentador en medio de la gala de eliminación.

Acto seguido, informó: "Mañana en su lugar entra la señorita Delfina". Y le advirtió a la primera eliminada del reality: "Llegás a decir una palabra y vas a salir eyectada de esa casa".

De Lellis tiene la posibilidad de entrar luego de que quedara en cuarto lugar en el repechaje que se llevó a cabo la semana pasada. "Vos vas a entrar primero por la puerta giratoria, porque ya estuviste en esa casa. Sos un reemplazo de alguien que estuvo", agregó Del Moro.